Hotel „Südspeicher“ Kappeln : Auf der Suche nach alten Fotos

Für eine Galerin in den Hotel, das gerade im alten Getreidesilo entsteht, werden Bilder gesucht.

von Doris Smit

08. Juni 2020, 19:40 Uhr

Kappeln | Die Arbeiten im ehemaligen Getreidesilo am Südhafen sind in vollem Gange. Bo Teichmann wird gemeinsam hier mit seinem Geschäftspartner Tilmar Hansen in den nächsten Monaten das Hotel „Südspeicher“ entstehen lassen. Dabei legen alle Beteiligten viel Wert darauf, den Charme des Gebäudes zu erhalten.

Manon Möller ist mit dem Marketing für Teichmanns „Schlei Hotel“ betraut und wird die Leitung des Hotels „Südspeicher“ übernehmen. Sie plant, die Historie des Speichers für die Gäste sichtbar zu machen und hat begonnen zu recherchieren. „Ich war im Stadtarchiv bei Herrn Wengel, und er hat mich bereits mit vielen Fotos versorgt“, sagt sie.

Der erste Speicher, der in 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts am Kappelner Hafen entstanden war, ist heute als Gästehaus unter dem Namen „Pierspeicher“ bekannt. „Dieser Speicher ist in der gleichen Epoche und in der gleichen Bauart entstanden“, erklärt Bo Teichmann. Auf 1936 bis 1939 datiert Stadtarchivar Peter Wengel das Gebäude und erinnert sich an russische Frachtschiffe, die in Kappeln Getreide luden. Kleine Gauben, dicke Mauern, dahinter lange Schächte: Auf fünf Etagen werden jetzt Hotelzimmer und Flure entstehen. Auch die Zwischenböden haben es in sich: An den Wänden sind Markierungen erhalten, die anzeigen, dass sie eine Last von 1500 Kilogramm pro Quadratmeter aushalten. „Das gehört zu den Details, die erhalten werden“, sagt Manon Möller und freut sich über den gewachsenen Charme des Gebäudes. Natürlich werde es ein neues Treppenhaus mit einem Fahrstuhl geben. „Aber auch das kleine, historische Treppenhaus darf bestehen bleiben“, sagt sie. Die Fenster müssen laut Denkmalschutzbehörde ihren Stil behalten, dürfen aber soweit vergrößert werden, dass genug Licht in die Zimmer fällt. „Es muss auch weiterhin von außen erkennbar sein, welcher Teil des Speichers das Silo war. “

Manon Möller ist auf der Suche nach weiteren Fotos vom Getreidespeicher. „Ich habe schon viele Aufnahmen vom Bau und noch mehr Außenansichten“, sagt sie. Gesucht werden bevorzugt alte Fotos oder Bilder vom Inneren des Speichers, gern aber auch Geschichten, die mit dem Gebäude in Verbindung stehen. „Vielleicht gibt es auf dem Dachboden noch Bildmaterial vom Großvater oder ein spannendes Erlebnis. Wir möchten die Persönlichkeit des Hauses noch etwas heraus arbeiten“, sagt sie. Was aus dem gesammelten Material am Ende wird, steht noch nicht fest. „Je nachdem, wie viel und was es ist, soll eine Galerie entstehen, vielleicht auch ein Themenflur oder -zimmer.“

Wer etwas zur „Südspeicher“-Galerie beitragen möchte, meldet sich per E-Mail unter info@suedspeicher.de. Telefonisch ist Manon Möller unter Telefon 04642/923951 ab dem 15. Juni erreichbar. Über Innenaufnahmen, Postkarten und Anekdoten zum Speicher freut sich übrigens auch der Stadtarchivar.