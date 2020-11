Zusammenschluss dreier Kirchengemeinden : Auf dem Weg zur St.-Christophorus-Gemeinde

Die Kirchengemeinden Kappeln, Ellenberg und Gundelsby-Maasholm unterzeichnen den Zusammenschluss zur St.-Christophorus-Gemeinde.

von Rebecca Nordmann

05. November 2020, 18:36 Uhr

Kappeln | Die Liste an notwendigen Zutaten war kurz, aber bedeutend. Siegel und Stempelkissen hatte jeder mitgebracht, Stifte lagen bereit, genauso wie das entscheidende Papier in mehrfacher Ausführung. Im Christophorushaus war am Mittwochabend eine kleine Schar an Kirchenverantwortlichen zusammengekommen, um das zu besiegeln, was Gunther Hoeschen, Vorsitzender des Kappelner Kirchengemeinderats, einen „historischen Moment“ nannte: Den Zusammenschluss der drei Kirchengemeinden Ellenberg, Gundelsby-Maasholm und Kappeln fixierte man mit Unterschriften auf einer zweiseitigen Vereinbarung. Zum 1. November 2021 wird aus ihnen die Kirchengemeinde St. Christophorus.

Anfang Oktober hatte in der Nikolaikirche zu eben diesem Thema eine Gemeindeversammlung stattgefunden, zeitgleich in Ellenberg, zuvor bereits in Gundelsby-Maasholm. Und auch wenn sich die Kirchengemeinden Oersberg und Arnis-Rabenkirchen der St.-Christophorus-Gemeinde zunächst nicht anschließen, bilden alle Gemeinden weiterhin den Pfarrsprengel Ostangeln. Ein Umstand der gleichbedeutend damit ist, dass die zwei Pastorinnen Nadja Jöhnk und Bettina Sender sowie zwei Pastoren Hanno Jöhnk und Lars Wüstefeld die Arbeit im Sprengel gemeinsam bewältigen. Nadja Jöhnk und Bettina Sender verdeutlichten diese Überzeugung durch ihre Anwesenheit am Mittwochabend. Und Gunther Hoeschen nutzte den Augenblick, um erneut darauf hinzuweisen, dass „die Türen offen bleiben“.

Lars Wüstefeld gab dem offiziellen Akt des Unterzeichnens einen biblischen Anklang, als er einen Vers aus dem Hebrärer-Brief zitierte: „Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“ Er sagte dazu: „Wir begeben uns auf einen neuen Weg, der gleichzeitig ein alter ist – nämlich der der Verkündigung des Evangeliums.“ Im Zusammenschluss als große St.-Christophorus-Gemeinde verknüpfte er damit eine Hoffnung: „Wir glauben, dass wir so bessere Möglichkeiten haben, diesem Auftrag gerecht zu werden.“

Nach den Worten von Hanno Jöhnk umfasst die ab 1. November 2021 dann neue Gemeinde etwa 6000 Gemeindemitglieder, dem Pfarrsprengel gehören etwa 7300 Menschen an, der Region Ostangeln rund 8800. Zur Zusammenschlussvereinbarung erarbeiten die Verantwortlichen derzeit noch eine Ergänzung, aus der einige inhaltliche Angaben hervorgehen – beispielsweise die Zusammensetzung des künftigen Kirchengemeinderates oder die Struktur der einzelnen örtlichen Ausschüsse. Bis zur nächsten Kirchengemeinderatswahl 2022 bilden zunächst die Räte der drei Ursprungs-Kirchengemeinden ein großes Gremium.

Bis in einem Jahr der Zusammenschluss tatsächlich wirksam wird, ist also noch einiges an Arbeit zu erledigen. Und wenn das passiert ist, dann steht auf der Liste vielleicht auch jene Zutat, die am Mittwochabend aufgrund der aktuellen Situation ausfiel, die Bettina Sender aber schon mal augenzwinkernd ankündige: „Und wo bleibt der Sekt?“