Tipps von Nabu-Mitarbeiterin Dagmar Struß : Auch Weihnachten an die Umwelt denken

Dagmar Struß vom Nabu gibt Tipps, wie man auch an den Feiertagen und in den Wochen davor die Natur schützen kann.

03. Dezember 2019, 15:32 Uhr

Kappeln | Wenn es dunkel wird – und das ist in diesen Tagen ja bereits kurz nach 16 Uhr – gehen vielerorts die Lichterketten an. In manchen Haushalten steigt in der Vorweihnachtszeit der Stromverbrauch enorm an. „Da kann man schon einmal ansetzen, wenn man auch in der Weihnachtszeit an die Umwelt denken möchte“, sagt Dagmar Struß. Die Kappelnerin ist Leiterin der Nabu Landesstelle Schweinswalschutz und stellvertretende Landesvorsitzende des Nabu Schleswig-Holstein.

Lichterketten mit LED-Lämpchen

Lichterketten ist vielen Farben und Formen, das sei nicht mehr zeitgemäß, wenn man gleichzeitig auf der Suche nach erneuerbaren Energiequellen ist. „Erstmal selbst Energie sparen: Gegen eine moderate Weihnachtsbeleuchtung ist ja gar nichts zu sagen“, erklärt sie. Aber ein einfacher zehn Meter langer Lichterschlauch verbraucht in sechs Wochen Strom für 15 bis 20 Uhr. Wer nicht ganz auf das Lichtermeer am und im Haus verzichten möchte, soll aber altes Material fachgerecht entsorgen und auf LED-Lämpchen umsteigen. „Das bringt eine Energieersparnis von etwa 80 Prozent.“

Gegen eine moderate Weihnachtsbeleuchtung ist ja gar nichts zu sagen. Dagmar Struß, Nabu

Beim Kauf des Tannenbaums sollte man laut der Expertin auch genauer hinschauen. Wer denkt, dass er mit dem wiederverwendbaren Plastikbäumchen die Umwelt schützt, irrt. „Die haben allein durch ihre Herstellung die schlechteste Co2-Bilanz von allen“, sagt Dagmar Struß und auch die kleinen Tannenbäume mit Wurzelballen kommen in der Bewertung nicht so gut weg: Sie können in den ersten Monaten des Jahres nicht eingepflanzt werden. „Die bester Pflanzzeit für sie wäre im September und kaum einer übersteht bis dahin die Zeit im Topf.“

Achtung beim Tannenbaum-Kauf

Viele Tannenbäume kommen von weit her und nicht nur der lange Transport ist bedenklich für die Umwelt. „Sie werden oft mit Herbiziden und Breitband-Insektenvernichtungsmitteln behandelt“, sagt die Nabu-Mitarbeiterin. Wenn die Bäume dann in warmen Räumen stehen, kann das gefährlich werden für Allergiker und Kinder.

Regionale Bäume sind die bessere Wahl

Dass Bäume gespritzt sind, sei natürlich nicht generell so, aber auf Nummer sicher geht, wer nachfragt oder nach Bio-zertifizierten Bäumen sucht, stößt auf Weihnachtsbaumverkäufer in Schrepperie und Brebel oder den Hofladen Lippert in Nieby. Der Nabu empfiehlt darüber hinaus, regionale Bäume der Landesforsten zu kaufen, die gibt es zum Beispiel bei Gläsers Gartenwelt oder in der Straße Westen in Süderbrarup. Bio-Bäume im Internet zu bestellen, die dann oft wieder einen weiten Frachtweg vor sich haben, mache dagegen wenig Sinn, so Struß.

Einfaches Packpapier kann mit einer Stoffschleife toll aufgewertet werden. Dagmar Struß, Nabu

Auch was den Tannenbaumschmuck betrifft, setzt Dagmar Struß auf Naturmaterialien: Stohsterne, Tannenzapfen, getrocknete Orangenscheiben und Zimtsterne machen sich gut. Figuren aus Holz oder Ton, Kugeln aus Glas kommen dazu. Wer noch das alte Lametta im Keller hatte, müsse damit inzwischen zum Sondermüll, sagt sie und lacht. Auch Plastikkugel gehören nicht mehr an den zeitgemäßen Baum.

Auf Glanzpapier verzichten

Beim Geschenkpapier gibt es inzwischen schöne Recyclingvarianten. „Einfaches Packpapier kann mit einer Stoffschleife toll aufgewertet werden“, sagt Dagmar Struß. Stoffe aus der Restekiste sind als Verpackungsmaterial originell und könnten, einmal aufgebügelt, gut wieder verwendet werden. „Und ganz wichtig: Einkaufen sollte man nach Möglichkeit in den Geschäften der Region“, sagt sie. Das sei nicht nur gut für die Co2-Bilanz, man erhalte sich auch die kleineren Geschäfte vor Ort, Beratung inklusive, und Reklamation und Tausch gehe viel einfacher von statten.