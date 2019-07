Circus in Kappeln : Attraktionen im Doppelpack

Ab morgen treten der Circus of Fantasy und der Circus Granada gemeinsam auf dem Gelände der Ceravis AG in Loitmark auf.

von Doris Smit

15. Juli 2019, 16:34 Uhr

Kappeln | Sie haben alle Hände voll zu tun: Manuel und Karl Lauenburger bereiteten das Zirkuszelt und den Platz an der Ceravis AG in der Bernhard-Liening-Straße in Loitmark vor, damit morgen die Vorstellungen beginnen können.

Der Circus of Fantasy und der Circus Granada touren in dieser Saison zusammen. „Wir haben die besten Attraktionen beider Circusse zusammengelegt und zeigen eine volle Zwei-Stunden-Show“, erklärt Manuel Lauenburger (25). Er hatte mit seinem Circus of Fantasy Kappeln im vergangenen Jahr nach einigen Jahren Pause wieder angefahren. Der langanhaltende Sommer mit den hohen Temperaturen hatte es dem jungen Unternehmer und seinem Team allerdings schwer gemacht. Zum Ende des Jahres hatte es ein gemeinsames Weihnachtsprogramm mit dem Circus Granada, der von Manuels Vater Karl betrieben wird, in Harrislee gegeben. „Und das kam beim Publikum so gut an, dass wir beschlossen haben, die beiden Circusse zusammenarbeiten zu lassen und die Standorte in diesem Jahr gemeinsam anzufahren“, so Manuel Lauenburger weiter.

Jetzt sind sie wieder da, vier Vorstellungen gibt es in Kappeln: Mittwoch und Donnerstag um 16 Uhr, Freitag und Sonnabend um 11 Uhr. Dabei ist eine neue Clownsnummer, Comedy-Elemente, die beliebte Fakir-Show mit Pyroelementen ist geblieben. „Feuer kommt bei den Gästen immer gut an“, weiß Manuel Lauenburger. Aber auch die Pferdepyramide, die zu den komplett neu konzipierten Tierdressuren gehört, fasziniere das Publikum. Gemeinsam mit seinem Schwager René Köllner (24) zeigt er selbst Akrobatik an den Römischen Kraftringen.

Die Anzahl der mitreisenden Tiere hat sich auf diese Weise ebenfalls deutlich erhöht. „Im vergangenen Jahr hatten wir fünf Tiere, jetzt sind es 40“, sagt der Circus-Betreiber. Die beiden Tiger-Python Skaa und Mogli bleiben eine Attraktion. Neu im Team sind die Kamele Sahib und Laika, ebenso wie einige Alpakas. „Aber sie treten noch nicht auf und sind noch im Training“, mehr verrät Manuel Lauenburger noch nicht. Die Besucher können die eindrucksvollen Tiere und dazu Ziegen, Meerschweinchen, Ponys und mehr, trotzdem bereits kennenlernen. Die Tierschau, eine Art Streichelzoo für alle Interessierten, ist täglich ab 10 Uhr und in den Pausen der Vorstellungen geöffnet.