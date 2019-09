Landbau-Reformer aus Stoltebüll : Asmus Petersen sorgte für üppige Wiesen

Am 26. September vor 200 Jahren wurde der Erfinder Asmus Petersen in Wittkiel geboren. Er sollte prägend für den Landbau sein.

Avatar_shz von shz.de

26. September 2019, 11:30 Uhr

Stoltebüll | Dieses Druckwerk ähnelt einer Ruhmeshalle, gewissermaßen einer Hall of Fame zwischen zwei Buchdeckeln: 1892 in Hamburg erschienen, versammelt es laut Titel „Lebensbilder der Heldengeister und Altmeister, der verdienstvollsten und hervorragendsten Männer Schleswig-Holsteins“. Einer der auf diese Weise Geehrten war der experimentierfreudige Erfinder Asmus Petersen, der „unter den schleswig-holsteinischen Landwirten, welche die Entwicklung ihres Gewerbes wesentlich gefördert haben, die erste Stelle“ einnehme, weil er „die größte Menge fruchtbringender Ideen ohne Rücksicht auf seine Lage bis zu seinem letzten Atemzuge zu verwirklichen bemüht war“. Petersen kam am 26. September 1819 – also vor nunmehr 200 Jahren – in Wittkiel, heute ein Ortsteil von Stoltebüll, als Sohn des Hufners Peter Adolph Petersen zur Welt.



Unter keinem guten Stern







Einer der Besten





Sein Start ins Leben stand zunächst unter keinem guten Stern: Denn schon kurz nach der Geburt starb seine Mutter Maria Catharina Petersen, geb. Tram. So blieb Asmus Petersen der einzige Sohn seines Vaters aus dessen erster Ehe. Er wuchs auf dem bäuerlichen Hof auf und wurde schon früh an körperlich schwere Arbeit auf dem Betrieb herangeführt. Seine Schulbildung genoss er in der Volksschule im nahe gelegenen Dorf Oersberg. Dort wurde er bis zu seiner Konfirmation unterrichtet und dabei geprägt von dem Lehrer, Küster und Organisten Claus Jürgensen, dem späteren Gründer der Sonntagsschule für die Landjugend (1839) und der ersten landwirtschaftlichen Lehranstalt im gesamten Herzogtum Schleswig (1845) mit Sitz in Oersberg.Im Anschluss an Schule und Konfirmation erhielt Asmus bei seinem Vater eine – wie es hieß – „tüchtige praktische Unterweisung in der alten Angelner Wirtschaftsweise“ und besuchte für ein Jahr die 1842 neu errichtete Landwirtschaftsschule in Rendsburg. Er war einer der ersten und besten Schüler dieser Einrichtung und machte durch „eine höchst einsichtsvolle Auffassung und Durcharbeitung des gebotenen Lehrstoffes“ auf sich aufmerksam. Als sein früherer Oersberger Lehrer Jürgensen endlich seine Lehranstalt eröffnet hatte, ließ sich Asmus Petersen dort weiterbilden; denn: „Er blieb zeitlebens eifrig bemüht, sein Wissen zu mehren und sein Können zu verbessern“, wie ihm ein früher Biograf bescheinigte.

Er war noch ein junger Mann, da übernahm er schon den väterlichen Hof und dessen Bewirtschaftung. Durch Zukäufe vergrößerte er das Anwesen auf dann etwa 75 Hektar. Er führte eine rationelle Bewirtschaftung ein und ließ zu diesem Zwecke fast alle Wirtschaftsgebäude neu errichten. Gebaut wurde mit Ziegeln, die er in seiner eigenen Ziegelei produzierte. Zur Verwunderung seiner Nachbarn deckte er Scheune und Stallgebäude mit Dachpappe, sein Wohnhaus, das von einem Park mit für diese Region seltenen Bäumen umgeben war, mit Schiefer. Ferner schuf er eine Baumschule für Obst- und Parkbäume.



Anregungen bei Reisen





Neue Anregungen holte er sich bei Reisen, die ihn – begleitet von seiner Ehefrau Maria Catharina, Tochter eines begüterten Landmannes – nach Schweden, in die Niederlande und nach England führten. Dazu heißt es in der eingangs erwähnten Publikation „Lebensbilder der Heldengeister und Altmeister“: „Asmus Petersen war inzwischen in England auf die unterirdische Entwässerung nasser Ländereien mittels gebrannter Tonröhren aufmerksam geworden. Er brachte, da seine aus Steinen hergestellten Wasserabzüge ihn nicht befriedigten, eine Presse mit, stellte nun auch Drains her und hat für die Ausbreitung dieser wichtigen Bodenverbesserung kräftig gewirkt.“ Übrigens ließ er die von ihm verlegten Drainröhren ebenfalls in seiner Ziegelei herstellen.

Es nahm Jahre des Tüftelns und der praktischen Entwicklung in Anspruch, bis das nach ihm benannte Wiesenbau-System soweit ausgereift war, dass es 1860 erstmals für das Königreich Hannover und ein Jahr später für das Königreich Württemberg und für Dänemark einschließlich der Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg patentiert wurde. 1861 erschien in Berlin erstmals eine Darstellung der Petersen’schen Methode in Buchform, „mit dankbarer Verehrung dem Erfinder gewidmet“. Sehr viel ausführlicher wurde sie in dem 1864 in Dr. Friedrich Heibergs Verlagsbuchhandlung in Schleswig erschienenem Werk des Ingenieurs und Landvermessers C. Turrentin behandelt. Die Fachwelt aus dem In- und Ausland war längst auf den kreativen Landbau-Reformer aufmerksam geworden. Experten, auch von weit her, pilgerten nach Wittkiel, um sich von Petersen persönlich von den Erfolgen der neuartigen Methoden überzeugen zu lassen. „Als ich im August in Wittkiel eintraf und die Wiesen besichtigte, reichte mir das Gras bis an die Knie und stand so üppig und dicht, daß schon am 6. August der zweite Schnitt genommen werden mußte“, notierte 1864 ein Besucher.

Überliefert ist ein Bericht eines Sachverständigen aus Ungarn, der 1867 auf dem Hof empfangen worden war. Daraus sei kurz zitiert: „Wir besuchten anläßlich einer größeren Reise auch Schleswig, von wo aus wir mit dem Dampfschiff die Schlei entlang nach einer Fahrt von einigen Stunden Cappeln und von hier nach anderthalbstündiger Wanderung durch die fruchtbarste Gegend den Hof Wittkiel von Hrn. Asmus Petersen erreichten. Auf dem Hof wurden 32 Stück Milchkühe der milchergiebigen Anglerrace nebst 20 Stück Zuchtsauen und 40 Stück Zuchtpferde gehalten. Zur Charakterisierung Petersen’s wollen wir nur anmerken, daß er eine von der landesüblichen vollkommen abweichende Bewirthschaftungsweise einhält. Seit Jahren hat Petersen bei Fruchtwechselwirthschaft statt der üblichen Weide auf den Koppeln, bei seinem Milchvieh Stallfütterung mit Wiesengras, Luzerne, Rothklee etc. eingeführt.“ Interessierten Landwirten bot er die Teilnahme an 14-tägigen Kursen an, in denen die Techniken des neuartigen Wiesenbausystems vermittelt wurden, das das Be- und Entwässern und damit eine starke Durchlüftung des Bodens ermöglichte.



Kongress auf dem Hof





Als Auszeichnung und Ehre empfand Petersen die Entscheidung der Vereinigung der deutschen Wiesenbauer, ihren Jahreskongress 1874 auf seinem Hof zu veranstalten. Die Tagungsteilnehmer kamen aus allen Teilen Deutschlands und attestierten dem Erfinder, dass „das Petersen’sche System dasjenige ist, welches dem Landwirth die vollste Herrschaft über das Wasser gewährt“.

Er war mehr Erfindergeist als Geschäftsmann: Unter seinem Einsatz für seine agrartechnischen Entwicklungen – verbunden mit vielen Reisen und einer generösen Gastgeberrolle bei Besuchen auf seinem Hof – litt zunehmend die Wirtschaftlichkeit seines Betriebes. Die Folge: 1882 verlor er sein Anwesen durch Konkurs. Mit neuen Plänen ging es nach Schlesien. Dort habe er reichlich mit Wiesenbau-Projekten zu tun, ließ er seine alte Heimat wissen. Er zog sich eine schwere Erkältung zu, kam mit einer Lungenentzündung in das Allerheiligen-Hospital zu Breslau und verstarb am 8. Dezember 1882. Er wurde am 11. Januar 1883 auf dem Kirchhof von Töstrup begraben.

Dr. Ernst Fuchs, damals Lehrer, später Direktor der Landwirtschaftsschule Kappeln, schuf mit seinem 1885 erschienen Buch „Der Petersensche Wiesenbau“ auf 238 Seiten die ausführlichste Würdigung des bedeutenden Landbau-Reformers aus Angeln. Fuchs war es auch, der dafür sorgte, dass 1909 im Bismarckturm auf dem Scheersberg eine Bronzetafel zum Andenken an Asmus Petersen enthüllt wurde.