Arnisser Kommunalpolitik : Arnis will Ferienwohnungen steuern

Die Kommunalpolitiker wollen Ideen erarbeiten, um die Zahl der Urlaubsunterkünfte zu begrenzen.

von Rebecca Nordmann

31. August 2019, 12:05 Uhr

Arnis | Schon im April waren die Bedenken laut formuliert worden: Damals hatten sich die Arnisser Stadtvertreter ernsthafte Gedanken darüber gemacht, wie man die Zahl der Ferienwohnungen in ihrer kleinen Stadt auf ein gewisses Maß begrenzen kann. Unausgesprochen mit schwang die Sorge, dass die Arnisser Bürger irgendwann womöglich in der Unterzahl wären und in Arnis das vorherrscht, was man gemeinhin „Sylter Verhältnisse“ nennt. Explodierende Immobilienpreise, leerstehende Häuser, die nur an einigen Wochen im Jahr belegt sind. Jetzt stand das Thema erneut oben auf – und am Ende entschied man sich deutlich dafür, schriftlich zu verankern, einen Weg zu festen Leitlinien, unter welchen Bedingungen Ferienwohnungen entstehen dürfen, erarbeiten zu wollen.

Anknüpfungspunkt soll die Erhaltungssatzung der Stadt Arnis sein, die unter anderem „der Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung“ dient. Sie kann dann herangezogen werden, wenn „Nutzungsänderungen baulicher Anlagen und die Errichtung baulicher Anlagen“ genehmigt werden sollen. Stadtvertreter Andreas Jaich (Bürger für Arnis/BfA) betonte: „Wir wollen Ferienwohnungen nicht verdammen. Wir wollen aber auch nicht, dass sie überhand nehmen.“ Ziel sei daher eine Konkretisierung der Erhaltungssatzung, aus der hervorgehe, unter welchen Umständen, Ferienwohnungen künftig zulässig seien. Jaich: „Ich sehe sonst die Gefahr, dass eine Ferienwohnung nach der anderen entsteht.“

Unterstützung erhielt er von Axel Salander (SSW), der sich für eine politische Steuerungsmöglichkeit bei der Genehmigung von Ferienwohnungen aussprach. Salanders Argument: „Es ist fair für alle Seiten, wenn wir wissen, wie wir damit umgehen können.“ Heißt konkret: Die Stadtvertretung wünscht sich so etwas wie einen festen Leitfaden beim Umgang mit Ferienwohnungen, einen Leitgedanken, der im Idealfall wenig Spielraum für Interpretation, wenn auch weiterhin für Diskussion und Abwägung lässt. Und der gleichzeitig künftigen Ferienwohnungsbesitzern von Beginn an deutlich macht, was sie erwartet.

Für die Kappelner Stadtverwaltung machte Annette Kießig auf einen Satz in der bereits überarbeiteten Begründung der Erhaltungssatzung aufmerksam. Dort heißt es: „Für die Umnutzung von Wohnen in Ferienwohnen ist dabei vor allem das in der Satzung formulierte Ziel von Bedeutung, die Zusammensetzung der dort wohnenden Bevölkerung zu erhalten.“ Axel Salander reichte das derweil nicht. Er bezweifelte, dass allein diese Begründung ausreiche, um einen potenziellen Klagefall im Sinne der Stadt zu entscheiden. „Ich weiß nicht, ob das durchsteht“, sagte er. Und: „Ich wünsche mir Möglichkeiten, die über die Begründung hinausgehen.“ Und die vor allem Rechtssicherheit bedeuteten.

Einstimmig beschlossen die Arnisser Stadtvertreter schließlich die überarbeitete Begründung der Erhaltungssatzung und versahen sowohl ihren Bau- als auch ihren Touristikausschuss mit einem Auftrag: Beide sollen Vorschläge erarbeiten, wie Entstehen und Umwandeln von Gebäuden in Ferienwohnungen künftig zu steuern sind. Weiterhin soll geprüft werden, auf welche Weise diese dann Eingang in die bestehende Erhaltungssatzung finden können. Auf dass „Arnisser Verhältnisse“ nicht irgendwann synonym zu den „Sylter Verhältnissen“ gebraucht werden.