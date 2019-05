Wahlen in Arnis : Arnis hat eine Bürgermeisterin

Marina Brügge folgt auf Bernd Kugler, der mit herzlichen Worten verabschiedet wurde.

von Rebecca Nordmann

29. Mai 2019, 12:27 Uhr

Arnis | Die neue Arnisser Bürgermeisterin heißt Marina Brügge. Die 31-Jährige erhielt am Dienstagabend von den anwesenden Arnisser Stadtvertretern alle Stimmen, sie selbst enthielt sich. Damit tritt die SSW-lerin die Nachfolge von Bernd Kugler (Bürger für Arnis/BfA) an, der sein Amt und sein Mandat Ende April überraschend niedergelegt hatte.

Die Kandidatin Marina Brügge hatte der BfA-Fraktionsvorsitzende Andreas Jaich vorgeschlagen. Klar war damit auch: Die BfA verzichtete, obwohl sie die zahlenmäßig stärkere Fraktion in der Arnisser Stadtvertretung ist, auf den Bürgermeister-Posten. Jaich hatte vielmehr gesagt: „Ich freue mich, als BfA jemanden vom SSW vorzuschlagen.“ Brügges Wahl setzte in der Folge eine Reihe von weiteren Wahlen in Gang. Bislang nämlich hatten Axel Salander (SSW) und Jaich die Ämter des ersten und zweiten stellvertretenden Bürgermeisters übernommen. Jetzt tauschten beide die Positionen, nachdem sie zuvor zurückgetreten waren. Auch diese beiden Wahlen verliefen – bei jeweils eigener Enthaltung – einstimmig.

Weil neben Bernd Kugler auch Ralf Timm (SSW) im April sein Mandat niedergelegt hatte, mussten zudem zwei Stadtvertreter nachrücken. Für Kugler war das Christina von Baalen-Krabow, für Timm wurde Mayc Nickel verpflichtet.

Bis Brügge den Vorsitz der Stadtvertretung übernahm, hatte Axel Salander die Sitzung als amtierender Bürgermeister geleitet. Ihm fiel es daher zu, Kugler und Timm zu verabschieden. Und er tat das mit üppigen Blumensträußen, Geschenken und herzlichen, aber auch selbstkritischen Worten. Salander dankte Kugler vor allem für dessen Unterstützung in der Interimsphase und sagte: „Wenn es darauf ankam, haben wir gut zusammengearbeitet.“ Er verhehlte derweil nicht, dass es Situationen gab, in denen eben das nicht unbedingt der Fall gewesen sei und betonte: „Das hätten wir auch von unserer Seite vielleicht anders machen müssen.“ Sein SSW-Kollege Jürgen Wollert richtete sehr persönliche Worte an Kugler, unterstrich, dass dieser viel für das Arnisser Stadtbild und für eine familienfreundliche Stadt getan habe und sagte: „Arnis ist so wie du, Bernd.“

Ralf Timm, zuletzt SSW-Fraktionsvorsitzender, erhielt Lob von Wollert dafür, dass er „grandios den SSW gerettet“ habe. Und Salander pries Timms Art, die Fraktion zusammengehalten und Kommunalpolitik „erlebbar“ gemacht zu haben.

Die beiden so Verabschiedeten erhielten viel Applaus vom mehr als gut besetzten Sitzungssaal. Bernd Kugler bekannte: „Ich war gerne Bürgermeister.“ Jetzt übernimmt Marina Brügge, die klarstellte, für dieses Amt noch einiges lernen zu müssen, aber gleichzeitig sagte: „Ich freue mich darauf, Bürgermeisterin zu sein.“ Nach Auskunft der Kappelner Verwaltung ist sie die erste Arnisserin in diesem Amt.