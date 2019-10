Physiotherapieschule Damp : Annbrit Kalbus: Erfolgreich durch das Examen

Die Kappelner Schülerin Annbrit Kalbus schließt als Zweitbeste ab.

15. Oktober 2019, 18:34 Uhr

Kappeln/Damp | 17 Schülerinnen und Schüler der Physiotherapieschule an der Vamed Ostseeklinik Damp haben ihre Examen bestanden und dürfen sich nun „staatlich anerkannte Physiotherapeuten“ nennen. Unter ihnen ist auch Annbrit Kalbus aus Kappeln, die nach dem Jahrgangsbesten, Finn-Henrik Hoop aus Kiel (Note 1,3), mit einer Note von 1,5 abschließen konnte. Drittbester des Jahrgangs wurde Johannes Piening aus Rieseby mit 1,7.

Drei Jahre dauert die Ausbildung, und die Prüfung hat es in sich. „Ich musste mich schon intensiv hinsetzen, aber die Ausbildung in Damp ist sehr gut. Es gibt keinen Blockunterricht, und wir hatten die Möglichkeit, die Dinge, die wir täglich in der Schule theoretisch gelernt haben, sofort am Patienten anzuwenden“, berichtet Annbrit Kalbus. Außerdem sei das Wissen auch zwischendurch regelmäßig abgefragt worden.

Während die theoretische Ausbildung ausschließlich in Damp stattfand, waren die Schüler für die praktische Ausbildung zwar auch in der Damper Akut- oder Reha-Klinik, aber auch an der Helios Klinik Schleswig, der Schule in Sundsacker und in der Reha-Klinik in Schönhagen im Einsatz. Die Nachfrage nach Physiotherapeuten ist derzeit hoch und die Physiotherapieschule Damp hat einen guten Ruf. Annbrit Kalbus bestätigt: „Tatsächlich könnten alle sofort einen Job bekommen.“ Die 22-Jährige möchte jetzt auf jeden Fall erstmal Berufserfahrung sammeln und das Gelernte festigen. Und sie freut sich darüber, dass die Ausbildung an der Physiotherapieschule in Damp inzwischen nichts mehr kostet. „Vielleicht überlegen sich dann noch mehr, diesen Weg einzuschlagen“ erklärt die Kappelnerin.

> Bewerbungen sind laufend möglich unter: Sabine.Steinort@vamed-gesundheit.de. Bei Fragen wenden sich Interessierte gerne an: Sabine Steinort, ✆ 04352/ 80-8712 oder nachmittags -6012.