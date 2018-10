Kappeln : Angeltouren und Rasenmähen

Urlauberehrung: Horst und Monika Steinke kommen seit 25 Jahren aus Hambühren nach Arnis.

von Martina Boetticher

04. Oktober 2018, 15:42 Uhr

„Ich habe damals herumtelefoniert. In Kappeln war absolut alles ausgebucht. Dann hatte ich noch die Nummer von Renate Luth in Arnis. Es war schon neun Uhr abends, und ich traute mich kaum noch so spät anzurufen. Aber es hat geklappt“. Das war 1992. Seitdem kommen Monika (76) und Horst Steinke (84) jedes Jahr nach Arnis ins Ferienhaus der Familie Luth in der Langen Straße. Jetzt saßen sie alle zusammen in gut gelaunter Runde in der Geschäftsstelle des Touristikvereins und stießen mit einem Gläschen Mühlengeist auf die schöne Zeit an der Schlei an. Die Schlei treuen Urlauber freuten sich über die silberne Mühlennadel und die Urkunde, die ihnen Ingwer Hansen, Vorsitzender des Touristikvereins, zusammen mit einer bunt gestreiften Strandtasche, überreichte.

Seit 25 Jahren packen die Steinkes im späten September oder Anfang Oktober die Koffer und machen sich auf die Reise von Hambühren bei Celle nach Norden. Für Horst Steinke muss auf jeden Fall immer die Angelausrüstung dabei sein. Über das Angeln sind die beiden auch einst auf die Schleiregion aufmerksam geworden. Mit einem Freund war Horst öfters unterwegs zum Hochseeangeln. Auch Monika kam mit, und so lernten sie Kappeln und Arnis kennen und waren begeistert. Von da an ging es jeden Herbst nach Arnis. „Ich habe Anfang Oktober Geburtstag“, sagt Monika Steinke, „da will ich zu Hause weg. Wir feiern dann hier in Arnis.“

Jedes Jahr zwei Wochen. Mehr geht nicht. „Ich habe eine Kanarienvogelzucht. Die kann ich nicht so lange alleine lassen“, berichtet ihr Mann. „Und der Nachbarin möchte ich das Füttern nicht länger aufbürden. Auch wenn sie es gerne macht, denn dafür fege ich im Winter für sie den Schnee.“ Steinkes und ihre Vermieter sind in den vielen Jahren längst Freunde geworden. Sie haben gemeinsame Ausflüge gemacht, waren in den umliegenden Städten, häufig in Dänemark oder im Nolde Museum in Seebüll. „Da haben wir mal ein wunderbares Picknick gemacht, richtig mit silbernem Kerzenleuchter und so. Die Leute haben vielleicht geguckt!“, erzählt Renate Luth lachend. Natürlich waren die Luths auch schon zu Besuch in Hambühren.

Renate Luth und Sohn Alexander finden gar kein Ende, wenn sie von ihren Stammgästen und den vielen kleinen Abenteuern berichten. „Moni, weißt du noch, wie Horst das Ruderboot gerettet hat?“ Das war 2005, als die Schlei Hochwasser führte. Das Ruderboot der Luths drohte weggerissen zu werden. Die waren aber nicht zu Hause. Also zog Horst die Wathose seines Vermieters an und rettete, bis zum Bauchnabel im Wasser stehend, das Boot aus den Fluten. Mit dem Boot macht sich der Rentner auch auf zu seinen Angeltouren. Seine Frau nennt das „den Wurm wässern“, weil er meistens gar nichts fängt, wie sie verrät. Seine Vermieterin freut sich, denn „wenn er das Boot abgibt, ist es immer viel sauberer als vorher.“ Horst Steinke liegt aber nicht nur das Boot am Herzen. Er mäht auch den Rasen des Feriendomizils, fegt Blätter weg oder repariert den Wasserhahn, während seine Frau neue Kochrezepte ausprobiert oder „einfach nur Urlaub macht“, wie sie sagt. Sie sitzt am liebsten auf der Bank am Steg, schaut auf die Schlei und beobachtet die Boote, die vorüberfahren. „Auf dem Wasser ist immer so viel los. Wenn ich hier wohnen würde“, sagt sie, „würde bei mir immer das Essen anbrennen, weil ich so viel gucken muss“, was natürlich nicht stimmt, denn das Essen ist ihr trotzdem noch nie angebrannt.

Wie lange sie noch her kommen werden, ist ungewiss. Diesmal hat ihr Sohn sie hergefahren und in Gelting ein paar Tage Urlaub gemacht. „Wir werden älter. Es wird alles ein wenig schwieriger, das Autofahren, das Gehen, sagt Monika Steinke etwas wehmütig. Mal sehen.