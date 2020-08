Kleingärtner in Kappeln : Andreas Käding erntet Wassermelonen aus eigenem Anbau

Ertragreich: Der Sommer war gut für den Kappelner Kleingärtnerverein.

28. August 2020, 17:36 Uhr

Kappeln | Er ist nach Möglichkeit jeden Tag in seinem Garten: Andreas Käding ist Kleingärtner aus Leidenschaft. „Meinen allerersten Kleingarten hatte ich in Süderbrarup“, berichtet der 53-Jährige. Danach folgte einer in Neukappeln, nun ist er seit etwas sieben Jahren in der Anlage Osterlück des Kleingärtnervereins Kappeln. Zwei Parzellen bewirtschaftet er gemeinsam mit seiner Frau – ein Teil ist eher Nutzgarten, mit Beeten und vielen Obstbäumen. Im anderen steht die gemütliche Laube mit Terrasse und es summt überall, weil in mehreren Beeten, Sonnenblumen, Fuchsschwanz und Hibiscus blühen.

Andreas Käding wohnt in Ellenberg. „Im siebten Stock“, sagt er. Über zu wenig Natur in seinem Leben kann er sich trotzdem nicht beschweren, denn von Beruf ist er Landschaftsbauer. Er lacht. „Ja, mein Beruf ist auch mein Hobby“, sagt er.

In seinen Beeten finden sich Kartoffeln und Zwiebeln, Wurzeln und Bohnen, Erdbeeren, einiges ist natürlich schon abgeerntet. Besonders stolz ist er in diesem Jahr auf eine Rarität im Kleingärtnerverein: Andreas Käding kann bald seine Wassermelonen ernten. Schon im zweiten Jahr hat er die einjährige Pflanze ausgesät. Im vergangenen Sommer fiel die Ernte eher dünn aus. „Höchstens zwölf Zentimeter im Durchmesser“, schätzt der Gärtner. In diesem Jahr holt er den Zollstock wieder raus und kann bis jetzt schon über 20 Zentimeter messen. Immerhin, aber er sagt: „Mein Nachbar kommt aus dem Irak. Er erzählt von Wassermelonen die sieben oder acht Kilo wiegen“, sagt er. Ein bisschen wolle auch er mit der Ernte noch warten. Er klopft auf die grüne Kugel. „Sie sind erst reif, wenn sie sich hohl anhören. “

Frank Unterspann, Vorsitzender des Kleingärtnervereins, ist beeindruckt. „Das ist das erste Mal, dass ich hier im Verein von Wassermelonen höre“, sagt er. Spanien, Italien, Griechenland – das seien eigentlich die Herkunftsländer für die große dunkelgrüne Frucht. Aber Andreas Käding hat noch mehr Mediterranes zu bieten: Auch sein Pfirsichbaum ist schnell gewachsen und trägt schon zum zweiten Mal Früchte.

Immer längere Sommer und trockene Tage, immer mildere und kurze Winter: „Eigentlich hatten wir in diesem Jahr ja gar keinen Winter“, sagt Frank Unterspann. Ist das der Klimawandel? „Ja, das sehen wir so“, sind die beiden sich einig. So können immer mehr Pflanzen hier im Norden gedeihen, die man früher nur in Südeuropa fand.

Generell sei der Sommer gut für die Kleingärten gewesen, resümiert Unterspann. Der Juli habe noch einmal viel Wasser gebracht. „So waren die Regentonnen gut gefüllt“, sagt er. In den letzten trockenen Wochen habe man aber zusätzlich auf das eigene Wassernetz zurückgegriffen. Viele Äpfel gebe es in diesem Jahr. „Wir hatten keinen Frost zur Apfelblüte“, sagt Unterspann, dafür fallen die Früchte aber eher klein aus.