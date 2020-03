Nahversorgung in Kappeln : Andreas Brick: „Es wird keiner verhungern“

Andreas Brick vom E-Center Kappeln rät von Hamsterkäufen ab und bittet die Kunden um Selbstdisziplin.

16. März 2020, 16:40 Uhr

Kappeln | Das gleich vorab: „Hamsterkäufe müssen wirklich nicht sein“, sagt Andreas Brick, Inhaber des E-Centers in der Wassermühlenstraße. „Natürlich kann es jetzt mal sein, dass es nicht an jedem Tag alles gibt, aber wir haben keinen echten Lieferengpass. Es wird keiner verhungern.“

Im E-Center Kappeln herrscht reger Betrieb. Senioren mit Rollatoren, junge Familien, Einzelkämpfer – die Gänge sind voll. „Das geht seit einer Woche so. Wir hatten in der vergangenen Woche einen unglaublichen Umsatz – vorgezogene Ostern. Aber darauf war niemand eingestellt“, sagt Andreas Brick. Ein „Renner“ ist auch im E-Center das Toilettenpapier. Am Sonntag ist eine Lieferung von zwei Paletten gekommen, Montag am späten Vormittag war schon alles ausverkauft. Andreas Brick zuckt mit den Schultern: „Keine Ahnung, was die alle damit machen.“

Sowieso sei nicht alles nachvollziehbar, was im Moment geschieht. „Wir bitten unsere Kunden um Verständnis, aber auch um Disziplin“, sagt der Inhaber. Er erwarte, dass die Kunden sich im Eingangsbereich die Hände desinfizieren, zügig einzukaufen und am besten nicht mit der ganzen Familie kommen. Im Gegenzug stellt das E-Center die Desinfektionsmittel bereit und hält möglichst alle Kassen besetzt, um Wartezeiten zu vermeiden, damit die Kunden schnell wieder raus sind aus dem Supermarkt.

Auch wenn Barzahlung weiterhin möglich ist, bittet Andreas Brick um Kartenzahlung. „Das tun wir, um unsere Kassiererinnen zu schützen. Die sind in dieser Situation am meisten gefährdet“, sagt er weiter. Ausgestattet sind die Mitarbeiter an den Kassen mit Desinfektionsmittel und Handschuhen, wobei die Handschuhe nicht dauerhaft getragen werden, da damit die Touchpads der Kasse nicht bedient werden können. „Und wenn dann jemand kommt, sich über nicht ausreichende Schutzmaßnahmen beschwert, aber gleichzeitig den Pfandbon zwischen die Lippen steckt, dann weiß ich auch nicht...“

Um Verständnis bittet der Ladeninhaber auch, weil der Kunde durch die gestiegene Nachfrage und die Hamsterkäufe zur Zeit tatsächlich ab und zu vor leeren Regalen steht. Die Edeka-Zentrale in Neumünster verteile die Waren an die rund 900 Kunden in Schleswig-Holstein. Dort sei man bemüht, dass alle Läden etwas bekommen, deshalb werde im Zweifelsfall auch mal eine Bestellung gekürzt. Da könne es mal vorkommen, dass nicht genau die Sorte Mehl oder Weichspüler da ist, die der Kunde gewöhnt sei. Dann gebe es statt „Aprilfrisch samtweich“ sicher eine Alternative. „Aber alle arbeiten auf Hochtouren, um die Grundversorgung sicherzustellen und geben sich viel Mühe“, sagt Andreas Brick.

Die Einkäufe reglementieren und den Kunden vorgeben, wie viel Brot, Konserven und Seife sie pro Einkauf noch mitnehmen dürfen, wie in anderen Edeka-Märkten vorgekommen, wird Andreas Brick nicht. Auch dass nur eine bestimmte Anzahl von Personen gleichzeitig in einem Supermarkt zugelassen werden, gibt es bisher in Kappeln noch nicht. „Aber das wird wohl kommen, da wird es einen Erlass geben. Da bin ich ziemlich sicher“, sagt er.

Auch der Mittagstisch, den das E-Center ja inzwischen fast täglich anbietet, erfreut sich trotz Corona-Krise enormer Beliebtheit. „Wir bitten unsere Kunden dabei zwei Meter Sicherheitsabstand zu wahren“, sagt Andreas Brick. Außerdem wurden auch Handschuhe für die Kunden ausgelegt. Solange keine Restriktionen vom Land kommen, wird auch das weiterlaufen.

Was mit dem Edeka-Markt Hafenkante in Olpenitz passiert, warte man noch ab. Einige Kappelner fahren extra dort zum Einkaufen, weil es nicht so voll ist. Am vergangenen Wochenende, als Dänemark seine Grenzschließung bekannt gab, hatte es zahlreiche spontane Buchungen im Ostseeresort Olpenitz gegeben, berichtet der E-Center-Chef. „Aber wenn jetzt alle Urlauber nach Hause geschickt werden, müssten wir uns für diese Zeit uns etwas einfallen lassen.“

In diesem Moment läuft wieder ein Kunde achtlos am Desinfektionsmittel vorbei – direkt in die Obstabteilung. Fehlende Selbstdisziplin sei das, was im Moment die größte Sorge bereite, sagt Andreas Brick. Gerade berichtet Marktleiter Rainer Johnson, dass die letzten Klopapierrollen aus den Kundentoiletten geklaut wurden. „Zum Glück ist das der kleinere Teil der Menschen, der sich so benimmt, aber schlimm genug.“