Museumshafen Kappeln : „Amazone“ wird 111 Jahre alt

Das älteste Traditionsschiff im Kappelner Museumshafen feiert Geburtstag.

05. Oktober 2020, 16:09 Uhr

Kappeln | Es sollte ein rauschendes Fest werden, eine große Party mit mindestens 111 Gästen. Denn „Amazone“ wird 111 Jahre alt und ist damit das älteste Schiff im Museumshafen Kappeln und einer der beiden ältesten See-Ewer Deutschlands. Die Vorbereitungen für das Fest hatten schon im vergangenen Jahr begonnen, Einladungen waren ergangen. Jetzt aber standen nur eine Handvoll Unterstützer an der Reling, um gemeinsam die 50 Meter lange Leine mit bunten Flaggen aufzuziehen, denn Abstandsregeln und Hygienekonzept in Corona-Zeiten zwangen zum Umplanen.

„Wir dürfen jetzt nur zehn bis zwölf Personen auf dem Schiff haben. Also machen wir eine Schleitour mit ein paar Freunden“, sagte Skipper und Eigner Sönke Lüneburg. Er hatte das Schiff, gemeinsam mit drei Mitstreitern, 1997 gekauft. Damals war es eine private Motoryacht. Die vier machten sich ans Werk und bauten das 23 Meter lange Plattbodenschiff wieder zu dem um, als was es 1909 vom Stapel gelaufen war. Es wurde um zehn Meter verkürzt und hatte damit wieder die Maße, mit denen es ursprünglich gebaut worden war, bekam zwei Masten, Gaffelsegel und einen Klüverbaum. Unter Deck entstanden 22 Kojen und eine große Messe zum gemeinsamen Essen, Klönen und Lernen. Denn „Amazone“ wurde in mühevoller und schwerer Arbeit nicht nur ein Segelschiff – sondern es entstand eine schwimmende Bildungsstätte.

Nach und nach löste sich die Eignergemeinschaft auf, und schließlich übernahm Sönke Lüneburg 2001 die „Amazone“ in Eigenregie. Betrieben wird sie, ebenso wie der See-Ewer „Jonas“, der auch in Kappeln beheimatet ist, vom Verein „Bildungswerk Nordseewatten“. Seit nunmehr 23 Jahren finden an Bord Seminare zum Klimawandel, zur Ökologie des Wattenmeeres, konfessionelle Jugendfreizeiten, Kommunikationswochenenden oder Törns zur maritimen Traditionspflege satt. Aber auch Familien oder Freundeskreise können das Schiff buchen.

Das Fahrgebiet erstreckt sich von der Ostsee bis zur Elbe und ins nordfriesische Wattenmeer. Die Insel Usedom im Osten, das dänischen Anholt im Norden und Helgoland im Westen sind die weitesten Ziele, die das Traditionsschiff bisher angesteuert hat.

In diesem Jahr hat das Bildungsschiff wegen der Pandemie überwiegend am Steg im Museumshafen gelegen. Alle gebuchten Fahrten wurden abgesagt. Seit der Lockerung des Lockdowns konnten mit strengem Hygienekonzept doch noch ein paar Törns mit kleinen Gruppen stattfinden. Die finanzielle Überbrückungshilfe aus dem Landestopf kam dazu. Aber vor allem gab es eine überwältigende Spendenbereitschaft von Freunden, ehemaligen Mitseglern und Schiffsenthusiasten. „Die Kuh ist vom Eis“, konstatierte Lüneburg jetzt erleichtert. Die Zukunft sieht wieder positiv für ihn und sein Schiff aus. Und so konnte nun gefeiert werden.

„Vielleicht können wir die große Feier ja im nächsten Jahr oder irgendwann nachholen“, hoffte er. „Dann feiern wir eben 111 und eins oder 111 und zwei.“ Und dann könnte es sogar eine doppelte Party werden, weil auch der See-Ewer „Jonas“ dann 111 Jahre alt wird.