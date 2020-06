Kappeln : Am Sonnabend starten die Orgelmatineen in St. Nikolai

An neun Sonnabenden spielen Organisten aus Schleswig-Holstein an der Reinalt-Klein-Orgel.

von Rebecca Nordmann

25. Juni 2020, 14:07 Uhr

Kappeln | Eigentlich funktioniert die Sache so: Die Tür der Nikolaikirche steht offen, im Innern beginnt um 11.30 Uhr die Orgelmatinee und wer mag – geplant oder spontan –, betritt die Kirche, nimmt Platz und lauscht der Musik. In diesem Sommer allerdings sieht der Ablauf anders aus, Organist und Kreiskantor Thomas Euler spricht nicht ohne Grund von einer „very strange Orgelmatinee“. Trotzdem: Morgen soll die Reihe starten. Euler sagt: „Wie groß das Bedürfnis nach Live-Musik ist, kann ich nicht einschätzen.“ Aber er weiß: „Es ist das Einzige, was in dieser Richtung in diesem Sommer hier stattfinden wird.“

Neun Sonnabend-Termine hat Thomas Euler geplant, zwei spielt er selbst, an den weiteren überlässt er anderen die Reinalt-Klein-Orgel. Morgen ist Kirchenmusikdirektor Volkmar Zehner aus Kiel dran, der – so erinnert es Euler – vor exakt fünf Jahren das erste Mal auf der zu dem Zeitpunkt gerade ziemlich frisch sanierten Orgel gespielt hat. Am 8. August spielt Kathrin Lorenzen, eine ehemalige Schülerin Eulers aus Sörup, die gerade ein Urlaubssemester in der Heimat verbringt.

Wichtig bei jeder Matinee: Jeder Besucher muss seine Kontaktdaten am Haupteingang hinterlassen (Einlass ab 11.15 Uhr), jedem wird ein nummerierter Platz zugewiesen, den er auf festgelegten Wegen aufsucht, jeder ist aufgefordert, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Der Ausgang erfolgt über die Seitentür.





> 27. Juni: Volkmar Zehner; 4. Juli: Malte Wienhuus; 11. Juli: Henrich Schwenk; 18. Juli: Gunnar Sundebo; 25. Juli: Thomas Euler; 1. August: Volker Linhardt; 8. August: Kathrin Lorenzen; 15. August: Matthias Schmidt; 22. August: Thomas Euler. Beginn ist jeweils um 11.30 Uhr.