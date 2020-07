Verschönerungsverein Kappeln : Alte Fotos auf Stromkästen: Ein Blick in die Vergangenheit

Der Verschönerungsverein Kappeln bringt weitere historische Aufnahmen auf die tristen Stromkästen.

Avatar_shz von Doris Smit

05. Juli 2020, 13:18 Uhr

Kappeln | Wer eine historische Fotografie auf einem Stromkasten im Stadtgebiet entdeckt, der weiß: Hier war der Verschönerungsverein Kappeln am Werk. Am Feuerwehrgerätehaus in der Innenstadt, am Dehnthof, in Kopperby und in Olpenitzdorf gibt es die Hingucker bereits. Olaf Stefanides und Dieter Clausen riefen erneut dazu auf Fotos einzureichen, nun sind in Olpenitzdorf zwei weitere dazu gekommen.

Links vom neuen Feuerwehrgerätehaus steht ein Stromkasten, der das Jubiläumsfest zeigt, das 1950 zum 40-jährigen Bestehen der Alten Meierei Olpenitz gefeiert wurde. Das Gebäude stand genau an der Stelle des Neubaus und wurde 1910 erbaut. Nur zwei Jahre nach dem Fest, am 30. Juni 1952, zog die Meierei um nach Kappeln. „Das Bild stammt aus dem Nachlass meiner Mutter Hildegard Richter“, sagt der gebürtige Olpenitzer Horst Richter (79). Seine Schwester, Renater Uecker, heute 75 Jahre alt, sei sogar auch darauf zu sehen. „Wir haben die Milch unserer Kühe selbst noch dort abgegeben“, erinnert er sich. Die Feier sei gleichzeitig das 40-jährige Dienstjubiläum des damaligen Meieristen Peter-Ludwig Laß gewesen.

Das Foto, das Rainer Zilkens beim Verschönerungsvereins einreichte, zeigt den Großonkel seiner Frau, Carl Koberg. „Er bringt auf dem Handkarren Milch von der Bauernstelle zur Meierei“, erklärt er. Im Hintergrund ist eine Scheune zu sehen, das Gebäude steht auch heute noch im Olperör Weg. Entstanden ist die Aufnahme mit dem Olpenitzer Landwirt etwa 1952 schätzt Zilkens. Carl Koberg ist 1954 im Alter von 93 Jahren verstorben.

Der Verschönerungsverein möchte die Aktion mit den historischen Fotos auf den Stromkästen, bei der man mit der Kappelner Firma Vector-Grafik zusammenarbeitet, gern noch weiterführen – auch weil alle Aktionen für die Erneuerung des Heringszauns Corona-bedingt noch auf Eis liegen.

„Es sollten schwarz-weiß-Fotos sein, die einen historischen Bezug zum Standort des Stromkastens haben“, sagt Dieter Clausen, Vorsitzender des Verschönerungsvereins. Wer im Fotoalbum oder auf dem Dachboden entsprechendes Material findet, das für diesen Zweck geeignet sein könnte und dazu einen Standortvorschlag hat, darf sich an den Verschönerungsverein Kappeln wenden.





E-Mail: info@verschoenerungsverein-

kappeln.de