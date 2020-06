Burger in Kappeln : „Alte Eule“: Mit dem Burger durch die Krise

Corona-bedingt mussten Feste in der „Alten Eule“ abgesagt werden, jetzt starten Lena und Nicklas Itzke eine Burger-Manufaktur.

von Doris Smit

14. Juni 2020, 15:42 Uhr

Kappeln | Das Sesam-Brötchen ist knusprig. Zwischen dem gegrillten Paddy vom Angler Sattelschwein, dem Spiegelei und dem krossen Speck schmilzt eine Scheibe Bergkäse. Blattsalat, Barbecue-Sauce und karamellisierte Zwiebeln runden das kleine kulinarische Kunstwerk ab – den „Angeliter Burger“. Und dieser Burger ist nur einer unter vielen. Ab Freitag, 19. Juni, gibt es in Kappeln ein neues gastronomisches Angebot: Lena und Nicklas Itzke eröffnen die Burger-Manufaktur in der „Alten Eule“ im Hüholz.

„Die Idee ist eigentlich aus der Not heraus gekommen“, sagt Lena Itzke. Gemeinsam mit ihrem Mann Nicklas betreibt sie seit elf Jahren die „Alte Eule“. In dem historischen Saal von 1876 mit der großen Terrasse im malerischen Garten werden Feste aller Art gefeiert. Die „Alte Eule“ ist beliebt – normalerweise sind die Wochenenden von April bis Oktober ausgebucht. Seit des Corona-Lockdowns Mitte März hat es Absagen gehagelt. „Totalausfall“, sagt Lena Itzke.

„Aber wir wollen nicht klagen und den Kopf in den Sand stecken“, sagt Nicklas Itzke, „sondern uns lieber bewegen und kreativ werden.“

Der 46-Jährige betreibt zusätzlich einen landwirtschaftlichen Betrieb mit schottischen Hochland-Rindern, züchtet Angler Sattelschweine und vermarktet das Fleisch der Tiere. Und nicht nur das: „Lena ist als studierte Agrarwissenschaftlerin weit rumgekommen und hat schon Burger auf der ganzen Welt gegessen“, sagt Nicklas Itzke. Burger spielten also vorher auch schon eine Rolle? „Na, klar! Wir lieben Burger“, sagt der Unternehmer und lacht.

Als die Idee geboren war, wurde sie dem fünfköpfigen „Alte-Eule“-Team und Freunden vorgestellt. „Sie waren alle begeistert und unterstützen uns mit Tipps, Know-How und handwerklicher Hilfe“, sagt Lena Itzke. Denn in die Küche musste im Vorfeld ordentlich investiert werden. Eine große Grillplatte und eine riesige Abzugshaube wurden installiert. „Hier war alles auf Café eingestellt. Wir hatten nicht einmal eine Friteuse“, sagt Lena Itzke. Ihr Mann ergänzt: „Ich bin immer noch fasziniert, was man alles braucht.“

Neben den Burgern – klassisch mit oder ohne Käse, Angeliter, Italian und Veggie – stehen auch Currywurst und Salat der Saison auf der Karte. Da für Lena und Nicklas Itzke Nachhaltigkeit ein generelles Thema ist, arbeiten sie mit „Bio von hier“ zusammen, achten auf regionale und saisonale Zutaten. Die Beilagen, darunter unter anderem Süßkartoffel-Pommes und die kanadische Spezialität „Poutines“, gibt es größtenteils in Bioland- und Demeter-Qualität. Für die kleinen Gäste stehen Käsekissen und paniertes Schnitzel vom Angler Sattelschwein auf der Karte, dazu gibt es Malvorlagen und im Garten am Biergarten Ziegen, Schweine und Hühner.

Die Burger-Manufaktur öffnet immer an den Wochenenden, jeweils Freitag bis Sonntag von 17 bis 22 Uhr. Ein Außer-Haus-Verkauf ist vorerst nicht geplant. Sowohl auf der überdachten Terrasse als auch – bei schlechtem Wetter – in Saal sind genügend Sitzgelegenheiten vorhanden. Ein paar Abende, an denen Freunde und Familie zum Probeessen kamen, konnten bereits als voller Erfolg verbucht werden. Jetzt sind Lena und Nicklas Itzke gespannt, wie ihre Burger bei der Bevölkerung und den Feriengästen ankommen. „Es ist eine spannende Geschichte“, sagt Nicklas Itzke. „Mal sehen, wie wir das alles organisiert bekommen“, sagt Lena Itzke. Aber eigentlich ist sie ganz optimistisch. „Wenn ich daran denke, wie ich hier angefangen habe“, sagt sie und lacht. Selbst Backmischungen seien ihr damals angebrannt. Inzwischen fertigt sie selbst Kuchen für große Gesellschaften und sogar eigene Hochzeitstorten an.

Wenn alles gut läuft, soll es neben der festen Karte auch immer mal einen Aktionsburger geben, plant Nicklas Itzke. Zunächst soll die Burger-Manufaktur bis April 2021 laufen, denn anschließend ist der Saal an den Wochenende wieder für Feiern gebucht. „90 Prozent der Gäste, die absagen mussten, haben ihr Fest auf das kommende Jahr verschoben. Wir sind von Mai bis Ende Oktober zu“, sagt Lena Itzke. Ob und wie es also im kommenden Jahr mit der Burger-Manufaktur in der „Alten Eule“ weitergeht, wird erst nach dem ersten Fazit entschieden.