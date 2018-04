Kappeln : „Als würde Olpenitz nicht existieren“

Der Interessengemeinschaft Umweltschutz geht das Zukunftskonzept Daseinsvorsorge, das für die Städtebauförderung erstellt wird, nicht weit genug. Sie vermisst vor allem die Auswirkungen des Feriendorfes auf die Stadt.

von rn

05. April 2018, 07:00 Uhr

Dieter Rackow hatte sich schon gleich bei der Versammlung zu Wort gemeldet. Als das Berliner Planungsbüro Umbau Stadt die ersten groben Inhalte des Zukunftskonzepts Daseinsvorsorge vorgestellt hatte, hatte Rackow, Vorstandsmitglied der Interessengemeinschaft Umweltschutz (IGU), angeführt, dass ihm die Bedeutung des Weidefelder Strandes und des Ostseeresorts Olpenitz zu kurz komme. Das Zukunftskonzept befasst sich im Groben mit den Wünschen und Bedürfnissen der Kappelner, ihren Erwartungen, die sie an eine gelungene Zukunft ihrer Stadt knüpfen. Und es ist eine der Grundlagen dafür, dass am Ende Fördermittel aus der Städtebauförderung fließen, mit denen eben diese Zukunft gestaltet werden soll. Dieter Rackow sagt nun: „Man kann doch nicht so tun, als würde das Ostseeresort nicht existieren.“

Tatsache ist: Bei der Erstellung des Zukunftskonzepts Daseinsvorsorge hatten unterschiedliche Experten, vor allem aber die Bürger ein Mitspracherecht. Und zwar nicht nur die Kappelner selber, sondern auch die der Umlandgemeinden, des sogenannten Nahbereichs. Zwar werden eventuelle Projekte ausschließlich im Kappelner Kernbereich umgesetzt, und die damit verbundene Förderung wird auch nur dorthin fließen. Gleichwohl sollen auch die angrenzenden Kommunen von einem starken und zukunftsfähigen Kappeln profitieren. Für viele nämlich ist die Stadt Dreh- und Angelpunkt in so unterschiedlichen Bereichen wie Bildung, medizinische Versorgung, Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitaktivitäten.

Das vorausgesetzt, kommt Dieter Rackow zu einem bestimmten Schluss: „Alles, was das Ostseeresort an Auswirkungen auf die Innenstadt haben wird, wird einfach ignoriert.“ Etwas konkreter: „Keiner fragt sich, wie Kappeln mit diesem neuen Stadtteil fertig wird. Der Ansturm von dort wird im Zukunftskonzept nicht berücksichtigt.“ Also hat die IGU sich die in ihren Augen relevanten Aspekte herausgegriffen und ein paar Vorschläge erarbeitet.

Beispiel Autoverkehr, der durch die Feriendorf-Bewohner zunehmen wird: IGU-Vorsitzende Eva Heimsoth sagt: „Es sollten Alternativen zum eigenen Pkw mitgedacht werden. Anderes als noch mehr Parkplätze zu schaffen. Das macht die Innenstadt nämlich auch nicht unbedingt schöner.“ Ziel sollte daher sein, das Auto zu vermeiden beziehungsweise Angebote zu schaffen, die es verzichtbar erscheinen lassen, etwa Elektrofahrräder. IGU-Mitglied Wilhelm Busse sagt: „Das bedeutet aber auch, dass man für eine entsprechende Infrastruktur sorgen muss, die dazu einlädt, das Auto stehen zu lassen und das Rad zu nutzen.“ Also etwa einen breiteren Radweg. Oder alternativ einen Pendelbus zwischen Innenstadt und Feriendorf.

Damit einher geht auch Dieter Rackows Vermutung einer veränderten Saisonstruktur. „Die Fülle im Sommer und die Flaute im Winter werden noch verstärkt“, sagt er. Eben das müsse man einplanen und die Saison strecken – durch, und da schließt sich der Kreis für die IGU – ein verlängerndes Angebot etwa für Radfahrer oder Wanderer mit der erforderlichen Infrastruktur.

Auch der Hafen wird die Veränderungen zu spüren bekommen, ist sich die IGU sicher. Allerdings wird diesem Bereich im Zukunftskonzept ebenfalls ein gewisser Nachholbedarf attestiert. Dieter Rackow erwartet auch dort „Massen an Radfahrern, die gelenkt werden müssen“. Genauer: In die Innenstadt gelockt werden sollen – etwa mit Hilfe eines attraktiven Mühlenumfeldes.

Insgesamt bemängelt die IGU zudem die in ihren Augen fehlende Berücksichtigung von Begrünung. Eva Heimsoth sagt: „Auch so etwas kann man rechtzeitig einbeziehen, um hinterher Konflikte zu vermeiden.“ Sie denkt an insektenfreundliche Grünflächen – „auch das gehört zu einem zukunftsweisenden Konzept dazu“.

Unterm Strich hält die IGU das Zukunftskonzept, zumindest wie es im Groben im vergangenen Monat vorgestellt wurde, für „zu kurz gedacht“. Rackow: „Als ob Kappeln eine isolierte Insel wäre.“ Ihre Begründung samt Vorschlägen hat die IGU dem Planungsbüro nach eigenen Worten übersandt.