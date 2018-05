Kappeln : Alles fertig für das Anangeln am Lyskjär-See

Der Angelsportverein eröffnet die Saison.

von shz.de

02. Mai 2018, 12:00 Uhr

Am kommenden Sonnabend startet der Angelsportverein Kappeln in die neue Saison. An diesem Tag treffen sich alle Teilnehmer zum Anangeln ab 14 Uhr am Lyskjär-See. Damit das Anangeln reibungslos und ohne Gefahr für die Angler ablaufen kann, hatten Vorsitzender Hans-Joachim Ahrens und der Gewässerwart Stephan Wilhelm noch einmal alle Mitglieder zu einem zusätzlichen freiwilligen Arbeitseinsatz aufgerufen: alle elf Angelstege waren noch zu reparieren. Auch musste der See neu eingezäunt und einige Pfosten neu gesetzt werden. Die Einladung zum „freiwilligen Arbeitsdienst“ stieß nicht auf taube Ohren. Zwölf Freiwillige meldeten sich und erledigten die Arbeiten innerhalb von drei Stunden.