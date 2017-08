Green Screen Publikumspreis in Kappeln : „Alle Filme haben eine 1 verdient“

vergrößern 1 von 4 Foto: Smit 1 von 4





Kappeln | Das war wieder eine schwierige Entscheidung: Gestern durften gut 100 Gäste im Capitol-Kino die drei Filme sehen, die die Green Screen Jury für den Publikumspreis aus gewählt hat. Und nicht nur sehen durften die Zuschauer, sie sollten darüber hinaus noch ihre Stimme abgeben und mitentscheiden, welcher dieser Filme am Ende beim Green Screen Naturfilmfestival, das vom 13. bis 17. September in Eckernförde stattfinden wird, den vom sh:z gestifteten und mit 1000 Euro dotierten Publikumspreis bekommen soll. Kappeln ist bei diesem Voting einer von 14 Standorten.

Manfred Wachtel und seine Frau Sigrid Schmidt moderierten für Green Screen und stellten die Filme vor. Dass es nicht nur die Honigbiene sondern rund 560 verschiedene Arten dieser Insektengruppe gibt, stellte der Film „Biene Majas wilde Schwestern“ eindruckvoll vor. Zeitraffer, Zeitlupe, Spannungsbögen – kleine Welten, in heimischer Natur und doch für kaum einen sichtbar, zeigte Kameramann und Regisseur Jan Haft. Der zweite Film „Terra X - eine Erde, viele Welten“ von Mike Gunton stach durch große Professionalität, dramatische Kämpfe und Balzgebärden in farbenfrohen Bildern hervor. Nach einer kurzen Pause lief der Film „Wilde Ostsee – von Finnland bis Schweden“ von Christoph Hausschild und gewährte Einblick in eiskalte Welten und eine ganz andere Art Wildnis als in dem Film davor.

Alle Filme und die Kinobetreiber Carmen Schrief und Michael Wittkowski, die für dieses Angebot den Kinosaal erneut kostenlos zur Verfügung gestellt hatten, erhielten viel Applaus.

„Das sind wunderschöne Filme“, sagte Astrid Truelsen, die mit Mann Klaus und Sohn Jan (12) aus Faulück gekommen war. Während die Mutter den Film über die Ostsee favorisierte, hatten es dem Sohn die Bilder aus dem Dschungel angetan, „weil es so viele verschiedene Tier zu sehen gab und er am spannendsten war“. Die Familie war zum zweiten Mal zur Publikumspreis-Abstimmung ins Capitol gekommen. „Es ist wirklich beeindruckend, solche Aufnahmen bekommt man sonst ja kaum irgendwo geboten“, erklärte Klaus Truelsen.

„Es ist purer Luxus, dass wir so ein Angebot hier in Kappeln haben“, erklärte Elise Nadenau. Sie ist ein echter Fan und bereits das fünfte Mal beim Voting dabei. Der Terra X-Film hatte ihr besonders gefallen. „Wunderbare Bilder“, sagte sie.

Charlotte (8) und ihre Schwester Mathilde (6) saßen in der ersten Reihe und waren ebenfalls schon das zweite Mal dabei. Ihre Mutter Frauke Rother fand auch den Urwald-Film am eindrucksvollsten, obwohl sie auch von dem Bienenfilm inhaltlich angetan war. Für die Mädchen siegte am Ende der Film über die Ostsee – die Geschichte mit dem jungen Elchkalb, das von einem Mann gerettet und aufgezogen wurde, hatte sie überzeugt. Brigitte Lorenzen aus Kattrott bei Gelting war das erste Mal bei der Veranstaltung. „Es hat mir sehr gut gefallen und ich habe mich für den Film mit den Bienen entschieden“, sagte sie. Man höre ja immer wieder, dass die Tiere in Gefahr seien. „Es ist wichtig, das Thema aufzugreifen“, erklärte sie. „Aber eigentlich hätten alle Filme eine 1 verdient.“

Für die Green-Screen-Preisverleihung am Sonnabend, 16. September, in Eckernförde sind noch Karten zu haben. Das teilte Moderator Wachtel mit. Wer Interesse hat, kann beim Ticket-Center unter Telefons 043 51 / 47 64 91 Bestellungen aufgeben oder direkt online unter www.greenscreen-festival.de bis 31. August bestellen.

