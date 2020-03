Karate-lehrgang in Kappeln : Alle 27 haben bestanden

Karateklub „Tokaido“ organisiert jährlich den gut besuchten „Wado-Ryo“-Lehrgang mit dem Meister Shuzo Imai.

15. März 2020, 16:16 Uhr

Kappeln | Er findet jährlich statt: der mehrtägige vom Kappelner Judo- und Karateklub „Tokaido“ veranstaltete „Wado-Ryo Karate“-Lehrgang in der Sporthalle der Gemeinschaftsschule an der Schlei in der Hindenburgstraße mit Shuzo Imai. Und er ist stets ein Highlight für die Karatesportler von Nah und Fern. Sie kommen gerne nach Kappeln, um sich weiterzubilden und um fit für anstehende Gürtelprüfungen zu werden.

An den Gürtelfarben erkennt man, ob sie „Karateschüler“ (Kyo-Grad) oder „Meister“ (Dan-Grad) sind. Anfänger sind an den weißen Gürteln zu erkennen. Nach jeder erfolgreichen Prüfung wird der Gürtel dunkler. Das Ende der „Schülerzeit“ ist mit dem ersten Kyo (Braungurt) erreicht. Danach beginnt die Meisterstufe der Schwarzgurte, – bis zum zehnten Dan. Davon soll es weltweit aber nur einen einzigen geben.

„Wado-Ryo“ lautet übersetzt „Weg des Friedens“ und ist eine der vielen Stilrichtungen des Karate. Shuzo Imai leitet seit vielen Jahren die Kappelner Lehrgänge dieser Stilrichtung. Er ist Träger des neunten Dan. Davon gibt es nur ganz wenige auf der Welt. Vermutlich sind die Kappelner Wado-Ryo-Lehrgänge bei den Karatesportlern landesweit so beliebt, weil sie von einem so anerkannt hoch qualifizierten Fachmann geleitet werden. Zur Eröffnung konnte „Tokaido“-Ehrenvorsitzender Werner Wilhelmsen als Veranstalter an die 100 Teilnehmer begrüßen. Anschließend brachte Shuzo Imai sie kompetent zum Schwitzen. In jeweils 60- bis 75-minütigen Trainingseinheiten beschäftigten sich die Teilnehmer mit ausgewählten Karatethemen. Während des Lehrgargangs standen Kihon (Grundschulung), Wado Ryo (Schule), Kata (Schattenkampf mit definiertem Ablauf),mit Wettkampfformen (Kumite) und die Vorbereitung auf Dan-Prüfungen auf dem Programm. Shuzo Imai, ein ehrgeiziger Perfektionist des Karate, achtete genau darauf, dass jede Bewegung „richtig“ ausgeführt wurde und das machte er solange, bis es klappte. Er wollte, dass alle Kandidaten die Prüfung bestehen – überwiegend Kinder und Jugendliche.

Die Prüfung schließlich nahmen Christopher Maier und Günther Langmaack von „Tokaido“ vor. Da zeigte es sich, wie gut der Trainer vorbereitend gearbeitet hatte. Von den 27 angemeldeten Prüfungskandidaten schafften alle das Ziel: Sie haben bestanden und dürfen daher ab sofort einen höherwertigeren Gürtel tragen. Die Prüfungsnoten reichten von „gut“ bis „ausreichend“.

Alle Prüflinge erhielten zum Nachweis ihrer Leistung seine Prüfungsurkunde. Künftig werden sie zu ihren Trainingsstunden mit einem Karategürtel in dunklerer Farbe antreten.