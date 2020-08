Kunsthaus Kappeln : Ab Sonnabend geht’s „Zum Meer“

Das Kunsthaus Kappeln eröffnet am Sonnabend eine neue Ausstellung mit Werken von mehr als 20 Künstlern.

von Rebecca Nordmann

20. August 2020, 15:27 Uhr

Kappeln | Es ist gerade mal ein paar Tage her, dass Ole West weichen musste. Erst am vergangenen Sonntag lief die West-Ausstellung im Kunsthaus Kappeln aus, morgen wird bereits die nächste Schau eröffnet. „Zum Meer“ will diese dann führen, genauer: 26 Künstler wollen die Führung übernehmen. Für das Kunsthaus-Team bedeutet das: Umbau mit Tempo und eine spezielle Vernissage auf dreifache Weise.

Vielleicht ist es Zufall, vielleicht aber auch gewollt: „Zwischen den Meeren“ lautete der Titel der Ole-West-Ausstellung, „Zum Meer“ heißt die Schau, die morgen eröffnet wird. Diesmal also, so könnte man ableiten, wenn mal wollte, wird es offenbar ein bisschen direkter. Ein bisschen unmittelbarer. Ein bisschen blauer. Vor allem aber ein bisschen vielfältiger – denn zum Meer führen ausgesprochen viele Wege. Oder wie es Kunsthaus-Kurator Alf Hermann formuliert: „Auch so kann man das Meer sehen.“

Auch so – bedeutet in diesem Fall sowohl auf unterschiedliche Herangehensweise als auch mit unterschiedlicher Wirkung. Alf Hermann spricht von einem „Kaleidoskop“ und zwar bezogen auf beide Aspekte. „Zusammengestellt sind die Künstler und ihre Exponate unter dem Gesichtspunkt möglichst anders zu sein als andere“, sagt er.

Herausgekommen sind dabei mehr als 20 Namen, einige sind mit mehreren, andere nur mit einem Werk vertreten. Malerei und Skulpturen sind die beiden Themen, beide getragen vom maritimen Ansatz. Alf Hermann sagt: „Es ist unsere Absicht, das ganze Spektrum zeitgenössischer Künstler und deren Wahrnehmung zu zeigen. Das erstreckt sich von fast abstrakt bis sehr konkret.“ Und es zeigt sich auch in verschiedenen Formaten: Klein- und großformatige Bilder, extremes Hochformat, mal mit und mal ohne Rahmen. Hermann hat Wert darauf gelegt, die Werke eines Künstlers möglichst beieinander zu zeigen, gleichwohl hat er den Räumen auch eine gewisse Struktur gegeben. Er spricht von einem Raum mit gedämpften Tönen, einem mit einem etwas naiveren, witzigen Ansatz, einem, in dem ganz eindeutig die Farbe Blau vorherrscht. „Es sind vier bis fünf verschiedene Künstler in einem Raum“, sagt der Kurator. „Wir haben versucht, bei der Zusammenstellung nicht zu harte Übergänge zu schaffen. Und eigentlich müsste jeder Besucher für sich etwas finden.“ Ansonsten besteht nach etwa der Hälfte der Laufzeit eine neuerliche Chance: Dann will der Kurator etliche der Werke gegen andere derselben Künstler tauschen. Zudem wünscht sich der Kunsthaus-Vorstand um seinen Vorsitzenden Jörg Haasters einen etwas intensiveren Austausch mit dem Publikum, vor allem mit den Vereinsmitgliedern. Ein bisschen mehr Feedback, um besser ableiten zu können, ob man den Geschmack der Besucher getroffen hat.

Morgen steht nun erstmal die Eröffnung an – oder besser die Eröffnungen. Es wird nämlich gleich drei davon geben – ab 11 Uhr, ab 13 Uhr und ab 15 Uhr. Auf diese Weise soll vermieden werden, dass es zu eng im Kunsthaus wird und die Abstände nicht mehr eingehalten werden können. Diejenigen, die vielleicht zunächst warten müssen, können dies nebenan in der „Palette“ bei Getränken und einem kleinen Imbiss – für Alf Hermann ist das „eine schöne Kooperation zwischen Kunsthaus und Künstlerkneipe“.