Schleiterrassen : Ab Sommer wird abgerissen

Das Gelände der Schleiterrassen wurde für den Abbruch vorbereitet. Der Internetauftritt zur Vermarktung soll im Herbst starten.

von rn

09. April 2018, 07:00 Uhr

Mitte Dezember vergangenen Jahres hatte die Stadtvertretung den Bebauungsplan Nr. 74 „Schleiterrassen“ beschlossen. Endlich, mögen manche zu diesem Zeitpunkt gedacht haben. Immerhin war das Grundstück der früheren Marinewaffenschule bereits 2011 verkauft worden. Jetzt also ist Baurecht da, und die Investorin, die AMA Schleiterrassen GmbH, hatte ebenfalls im Dezember angekündigt, zeitnah mit den Arbeiten auf dem Gelände beginnen zu wollen. Jetzt ist klar: Der Abriss soll zum Sommer hin starten.

„Wir stecken in den Endverhandlungen, was den Abriss betrifft“, sagt Jan Christopher Kortüm von der AMA Schleiterrassen GmbH auf Nachfrage unserer Zeitung. Man habe mit vielen Unternehmen gesprochen, ein paar davon befänden sich nun in einer engeren Auswahl. „Zum Sommer werden wir mit dem Abriss beginnen können“, sagt Kortüm. Die Zeit bis dahin hat die AMA aber nach eigenen Worten bereits anders genutzt: So wurden die Gebäude, über die sich in den vergangenen Jahren in Seelenruhe Gras und Büsche ausbreiten konnten, freigeschnitten und so für den Abriss vorbereitet. „Das mussten wir ja außerhalb der Brutzeit tun“, erklärt Kortüm. Der Abriss selber wird sich über einen längeren Zeitraum hinziehen, laut Vertrag stehen der AMA dafür drei Jahre zu. Jan Christopher Kortüm nennt das „einen großen Puffer“.

Für den Herbst hofft er, mit der überregionalen Vermarktung starten zu können. Ein Zeitpunkt also, ab dem Grundstücke ausgesucht und reserviert werden können. Erst wenn es soweit ist, dass tatsächlich etwas Konkretes angeboten werden kann, will die AMA schließlich auch den Internetauftritt freischalten. „Die Seite ist fertig“, sagt Kortüm. „Aber so lange es nichts zu verkaufen gibt, geht sie nicht online.“

Trotz allem wird der Hochbau noch ein wenig auf sich warten lassen. Im vergangenen Dezember sprach Kortüm davon, im Jahr 2019 damit loslegen zu wollen, das laufende Jahr wird eben verstärkt vom Abriss geprägt sein und damit aber auch für erste sichtbare Veränderungen auf dem 26 Hektar großen Gelände in Ellenberg sorgen.