Stadtbücherei Kappeln : Ab jetzt zählen die Unterschriften

Das Bürgerbegehren gegen den Neubau der Stadtbücherei nimmt die erste Hürde.

von Rebecca Nordmann

30. September 2020, 18:10 Uhr

Kappeln | Das Bürgerbegehren, das sich gegen den Neubau der Stadtbücherei am Deekelsenplatz richtet, hat offenbar die erste formale Hürde genommen. Wie Sigrid Lorenzen, Initiatorin des Begehrens, jetzt berichtet, hat sie gemeinsam mit den beiden weiteren Vertretungsberechtigten Friederike Hübner und Philipp Schmitt, die entsprechenden Unterschriftenlisten bei der Kommunalaufsicht des Kreises Schleswig-Flensburg vorgelegt und von dort die Nachricht erhalten, dass zum jetzigen Zeitpunkt „keine Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit des beabsichtigten Bürgerbegehrens“ bestehen. Seit Wochenanfang sammelt Sigrid Lorenzen nun Unterschriften von Unterstützern ihres Anliegens, am Donnerstag, 1. Oktober, wird sie dazu den Wochenmarkt besuchen.

Vermehrt sei sie in den zurückliegenden Wochen angesprochen worden, die Leute hätten gefragt, wann sie denn nun unterschreiben könnten. So sagt es Sigrid Lorenzen, und genau daraus zieht sie ihre Zuversicht, die erforderliche Zahl an Unterschriften auch zusammen zu bekommen. Als Grundlage dient dazu die Zahl der Wahlberechtigten der jüngsten Kommunalwahl – in diesem Fall also die Wahl von 2018, zu der 7493 Kappelner zur Stimmabgabe aufgerufen waren. Diese Zahl hat Lorenzen nach eigenen Worten aus der Stadtverwaltung erhalten. Damit aus dem Bürgerbegehren ein Bürgerentscheid wird, müssen mindestens zehn Prozent der Wahlberechtigten innerhalb von sechs Monaten ihre Unterschrift unter die Liste setzen.

Jeder Liste ist – wie es die Formvorgaben vorsehen – der politische Beschluss, gegen den sich der angestrebte Bürgerentscheid richtet, zu entnehmen, außerdem die Frage, die mit dem Entscheid – sollte es dazu kommen – gestellt werden soll, nämlich: Soll die Bücherei am jetzigen Standort verbleiben? Der Entscheid, der sich einem erfolgreichen Begehren anschließt, wird dann ähnlich einer Wahl ablaufen. Ebenfalls auf jeder Liste ist eine Kostenschätzung der Verwaltung aufgeführt, die die Folgekosten benennt, sollte ein sich anschließender Entscheid im Sinne der Initiatoren erfolgreich verlaufen. Weil die Initiatoren eine andere Ansicht dieser Kosten vertreten, findet sich auch diese auf der Liste wieder.

Die Listen hat Sigrid Lorenzen nach Rücksprache mit den Inhabern auch in einigen Geschäften der Innenstadt sowie in Arztpraxen ausgelegt – „viele sind bereit, die Sache zu unterstützen“, sagt sie. Gleichzeitig plant sie, einzelne Straßen abzulaufen und an Türen zu klingeln. Ihr Ziel: „Ich möchte die nötige Zahl an Unterschriften so schnell wie möglich sammeln und das nicht unnötig in die Länge zu ziehen.“

Über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens entscheidet die Kommunalaufsicht, nachdem ihr die ausgefüllten Unterschriftenlisten vorliegen und ab diesem Zeitpunkt innerhalb von maximal sechs Wochen.