Kappelner Unternehmen : Ab dem 1. Juli wird die Steuer gesenkt

Bringt die Mehrwertsteuersenkung unnötige Mehrarbeit oder ist sie für Unternehmer und Verbraucher eine echte Hilfe?

30. Juni 2020, 18:24 Uhr

Kappeln | Der Bundestag hat es beschlossen: Zum Konjunkturpaket gehört auch eine Senkung der Mehrwertsteuer, die soll die wegen der Corona-Pandemie und Kurzarbeit geschwächte Kaufkraft wieder stärken. Bis zum 31. Dezember fallen somit statt 19 nur noch 16 Prozent Mehrwertsteuer beim Einkauf an. Der ermäßigte Satz, der für viele Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs gilt, wird von sieben auf fünf Prozent reduziert. Händler und Unternehmen sind nicht verpflichtet, die Steuersenkung an ihre Kunden weiterzugeben. Viele Supermärkte, Auto- und Kaufhäuser haben aber angekündigt, dass diese Ersparnis auch ihre Kunden erreichen soll. Teilweise wurden bereits zum Wochenbeginn Preise gesenkt. Ab Mittwoch, 1. Juli, gilt es offiziell.

In Kappeln winken viele Unternehmer ab, wenn sie nach der Mehrwertsteuersenkung gefragt werden. Für einige ist er mit ungeheurem Aufwand verbunden, andere können sich die Weitergabe der kleinen Ersparnis schlichtweg nicht leisten. So ist es zum Beispiel beim Café Müller. Inhaber Sebastian Müller hofft, dass er am Ende des Jahres davon ein wenig profitieren kann. Denn auch wenn sein Café beliebt ist – die Abstandsregeln machen ihm und anderen Gastronomen schwer zu schaffen. „Aber wenigstens dürfen wir öffnen“, sagt er. Seine Preise seien im Verhältnis schon niedrig, und die fehlenden Sitzplätze spüre er ebenso in der Kasse, wie den fehlenden Umsatz aus den Wochen ab Mitte März. „Und der nächste Winter kommt bestimmt. Das hier ist nur eine Scheinnormalität, und wir wissen nicht, was noch passiert. Ich kann das einfach nicht an die Kunden weitergeben“, erklärt er.

Ganz genauso geht es den „Capitol“-Kinobetreibern Carmen Schrief und Michael Wittkowki. Auch für sie ist die Abstandsregel zwar notwendig, aber „tödlich“. „Selbst wenn das Wetter schlecht ist und die Leute ins Kino wollen – mehr als 30 Plätze können wir kaum besetzen“, sagt Wittkowski. Dazu komme, dass man auf neue Filme auch warten müsse. Die Filmstarts wurden weiter verschoben. „Und neu produziert wird auch kaum“, erklärt er. Solange die USA Corona nicht in den Griff bekomme, sei mit neuen amerikanischen Filmen nicht zu rechnen. Carmen Schrieb sagt: „Viele der Kinobesucher haben noch Angst. Das ist zu spüren. Wir müssen den Juli abwarten und dann weitersehen.“ Die Situation sei für alle Unternehmer schwierig. „Die fehlende Zeit aus dem Shutdown hat doch noch keiner aufgeholt. Also – ich kenne keinen“, sagt Wittkowski.

Die Situation im Handel ist anders. Discounter werben leichthin mit ihren großzügigen Aktionen, ebenso wie Online-Versandriesen, die – als systemrelevant eingestuft – keine Einbußen während des Corona-Shutdowns hatten. Nicht ganz fair, findet das zum Beispiel Martin Stolz, Geschäftsführer der Stolz Kaufhäuser. Dennoch: „Klar geben wir die Mehrwertsteuersenkung an unsere Kunden weiter“, sagt er. Es sei technisch zwar nicht möglich, alle Waren auszuzeichnen. „Aber wir haben über viele Aktionen und tolle Angebote bereits im Vorfeld für eine Verbesserung der Situation unserer Kunden gesorgt.“ Das gelte auch für die zum Unternehmen gehörenden Geschäfte Outdoor Ole und Jack Wolfskin.

Ersparnis weitergeben – ja, aber mehrere tausend Artikel für ein halbes Jahr einzeln auszeichnen, das konnte auch Spielwaren Schmidt nicht leisten. „Bei uns wird der entsprechende Prozentsatz an der Kasse abgezogen“, erklärt Helga Thurau. Das gelte nicht für Bücher, die der Preisbindung unterliegen.

Dirk Bendixen, Inhaber der Auto-Partner Kappeln GmbH, ist auf die Mehrwertsteuersenkung vorbereitet. „Es ist ins System eingepflegt, das geht ab jetzt alles automatisch“, erklärt der Kraftfahrzeugmeister. Vermehrte Kaufanfragen, etwa für Gebrauchtwagen, seien bei ihm aber bisher nicht aufgelaufen.

Finn Teichmann hat sich für seine Intersport-Filialen etwas Besonderes ausgedacht. Die Kunden können selbst entscheiden, ob sie von der niedrigeren Steuerabgabe profitieren und den Artikel ein paar Prozentpunkte günstiger bekommen oder den Betrag spenden möchten. Der Erlös soll bis zum Jahresende jeden Monat einem anderen Zweck zu Gute kommen. Für den Juli hat Teichmann sich bereits entschieden: „Wir wollen die „Capitol-Lichtspiele“ unterstützen. „Das sind feine Leute, die es gerade schwer haben. Und sie sind wichtig für die Kultur in Kappeln“, sagt er. Der Erlös aus dem zweiten Intersport-Geschäft in Eckernförde geht an das Tierheim in Weidefeld.