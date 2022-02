Deutsche Post : Zwei neue DHL-Packstationen für Kunden in Kappeln

Wer ein Paket erwartet, aber nicht zu Hause ist, hat in Kappeln künftig zwei neue Möglichkeiten, die Post dennoch zu empfangen – und das auch noch kontaktarm.

Kappeln | Die Deutsche Post DHL baut ihren Service für den Paketversand und -empfang in Kappeln weiter aus und hat zwei neue DHL-Packstationen in Betrieb genommen: Eine Packstation befindet sich in der Glücksburger Straße 1, die zweite Packstation in der Nordstraße 3. Dort können Kunden kontaktfrei rund um die Uhr ihre Sendungen verschicken und empfangen. Be...

