Zukunftstag Kappeln : Tinka Beller: Auch in der Pandemie Girls-Day nicht vergessen

Kappelns Gleichstellungsbeauftragte Tinka Beller macht auf den Aktionstag um Rollenklischees aufmerksam.

Kappeln | Am 22. April ist „Zukunftstag“ oder „Girls Day“, im besten Fall auch „Boys Day“. Kappelns Gleichstellungsbeauftragte Tinka Beller bedauert, dass aufgrund der Pandemie-Beschränkungen in diesem Jahr wieder nicht, wie sonst, alle Interessierten in Betriebe gehen, den Menschen bei ihrer Tätigkeit zuschauen und sich ein Bild von den verschiedenen Berufen m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.