Vandalismus in Kappeln : Zerstörter Mountainbike-Parcours: Kinder als Verantwortliche ermittelt

Vier Kinder haben Ende August die Hindernisse im Hüholz kaputt gemacht. Wie der Schaden wiedergutgemacht werden soll, steht bereits fest.

Kappeln | Die Enttäuschung der jungen Mountainbiker um Leevi und Kjell Richter war groß, als sie am vorletzten August-Wochenende in den Hüholzwald zurückkehrten: Ihr Mountainbike-Parcours, den sie gemeinsam mit etlichen Freunden aufgebaut hatten, war bis auf ganz wenige Hindernisse zerstört worden. Bereits in der Vergangenheit hatten die Kinder und Jugendlichen...

