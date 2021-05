Wochenmarkt Kappeln : Vier neue Bänke beim Barista auf dem Marktplatz

Viermal Modell Claudia: Auf dem Gelände des Wochenmarktes am Kappelner Rathaus wurden neue Bänke aufgestellt.

Kappeln | Donnerstag ist Markttag in Kappeln. Am 6. Mai wurden am großen „Marktparkplatz“ vorm Rathaus im direkten Umkreis des Caféstandes „treibbar“ vier neue Holzbänke – Modell Claudia – aus druckimprägnierter Kiefer aufgestellt. Zwei Bänke spendeten die Kappelner Werkstätten, zwei sponserte die Stadt Kappeln. Weiterlesen: Der Wochenmarkt zieht Mitte April...

