Fahrschule : Stoppschild und Rechts vor Links: Hier wird´s knifflig für Kappelns Fahrschüler

Kappeln ist nicht groß, für Fahrschüler birgt die Stadt aber trotzdem einige Tücken. Tjorben Reimer vom Fahrschulteam verrät, wo es bei einigen Fahranfängern hakt.

Kappeln | Wie verhalte ich mich am Stoppschild, gilt hier „rechts vor links“, und wieso stehe ich eigentlich mitten in der Einkaufsstraße? Wer die ersten Male im Auto sitzt, sollte das Wort „Multitasking“ zumindest schon mal gehört haben. Die neue Technik, die Verkehrsschilder und alles, was sich rundherum bewegt – das kann schon ganz schön viel auf einmal sein. Und manchmal kommt noch die knifflige Verkehrssituation hinzug. Tjorben Reimer vom Fahrschulteam erklärt, wo es für die Fahranfänger in Kappeln gerne mal hakt. Auch interessant: Fahrschüler aufgepasst: Das sind die Top-5-Gefahrenzonen in Itzehoe Egal ob man aus der Innenstadt oder aus Richtung Mehlby kommt: „Die Kreuzung Nordstraße/Flensburger Straße ist für Linksabbieger sehr schlecht einzusehen“, erzählt der Fahrlehrer. Gerade aus Richtung Mehlby kommen die Fahrer oft schnell aus der Kurve, sehr langsam müssen sich die Fahrschüler vorantasten und sehr genau gucken. Dazu komme, dass die Linkskurve verhältnismäßig eng gefahren werden muss. „Hier gibt es auf jeden Fall oft Probleme“, so Reimer. Zehnmal über dieselbe Kreuzung Manchmal lasse er die Schüler diese Stelle zehnmal in einer Fahrstunde anfahren. „Und man erlebt jedes Mal eine andere herausfordernde Situation“, beschreibt er. Es falle nicht oft jemand durch die Fahrschulprüfung, „aber wenn, dann passiert es gerne hier!“ Bitte genau auf die Verkehrsführung achten Spannend ist auch die Fahrt durch die Kastanienallee. „Wenn sie auf die Kirchstraße trifft, muss ich eigentlich nur noch sagen: Rechts abbiegen“, beschreibt Reimer. Der Rest ergebe sich für den aufmerksamen Fahrschüler durch die Verkehrsführung. Denn wenn er an der Kreuzung Kirchstraße/Dehnthof steht, gibt es nur eine Richtung: rechts rum, auf dem Parkplatz wenden und zurück. Ein bisschen tückisch, denn das kleine Schild, das den oberen Dehnthof als Fußgängerzone ausweist, wird gern mal übersehen. Auch von Urlaubern übrigens. „Aber für die Schüler, die in die Einkaufsstraße fahren, ist die Prüfung schnell zu Ende“, so der Fahrschul-Mitinhaber. Auch interessant: An diesen Kreuzungen passieren häufig Fehler Rechts vor links – da hakt es auch immer mal wieder. „Ampeln und Verkehrsschilder sind ja eindeutig“, sagt Reimer. In Ellenberg und vor allem auch in Dothmark könne man das gut üben. Aber auch nicht alle Verkehrsschilder sind unproblematisch. „Ich schätze, jede dritte durchgefallene Prüfung endet an einem Stoppschild“, sagt der Experte und hat eine „Kreuzung“ ganz besonderes im Auge. Achtung am Stoppschild Wer aus der Gartenstraße kommt und Richtung Parkplatz „Scheunenfeld“ guckt, muss nicht nur rechtzeitig und vollständig am Stoppschild halten. Fahrerin oder Fahrer müssen auch wissen, dass das Gegenüber, das gegebenenfalls von diesem Parkplatz runter möchte, in keinem Fall Vorfahrt hat – auch nicht, wenn es rechts abbiegen möchte. Auch als Linksabbieger habe der Fahrer aus der Gartenstraße kommend Vorfahrt, wenn der andere Wagen vom Parkplatz kommt, so der Fahrlehrer. „Dasselbe gilt für Spielstraßen, dafür gibt es Beispiele in Ellenberg.“ An solchen Stellen sei besonders viel Aufmerksamkeit notwendig. Augenkontakt zum anderen Autofahrer und gegebenenfalls ein klärendes Handzeichen können helfen. „In solchen Momenten sollte man mit Fehlern der anderen rechnen und lieber nicht auf sein Recht pochen“, empfiehlt Tjorben Reimer. ...

