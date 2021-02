Weidefelder Strand in Kappeln : Wintersturm zerlegt drei Monate alte Wegweiser

Als am ersten Februar-Wochenende der Wind so stark blies, hat das am Weidefelder Strand sichtbare Spuren hinterlassen.

Kappeln | Erst im November wurden sie enthüllt – jetzt ist die Mehrzahl von ihnen nicht mehr existent. Oder zumindest nur noch rudimentär. Der heftige Wintersturm am ersten Februar-Wochenende hat den Hinweistafeln am Weidefelder Strand schwer zugesetzt. Im Moment...

