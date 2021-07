Lockerungen der Corona-Regeln : Ab Montag ohne Test: Wie groß ist die Erleichterung der Gastronomen?

Ins Restaurant ohne Corona-Testnachweis, immer größere Veranstaltungen und zurück in die Sporthalle oder ins Stadium – ab Montag treten die neuen Lockerungen in Schleswig-Holstein in Kraft.

Kappeln | Aus Sicht vieler Gastronomen ist der Montag schon jetzt ein guter Tag. Zum ersten Mal in diesem Jahr dürfen sie wieder Besucher im Innern ihrer Lokale empfangen, ohne sich von ihnen einen aktuellen negativen Coronatest zeigen lassen zu müssen. Damit wird vieles einfacher und die Hemmschwellen, endlich einmal wieder im Restaurant essen zu gehen, dürfte...

