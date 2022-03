Hospizdienst Angeln : „Letzte Hilfe“-Kurs: Wie das Ende eines Lebens begleitet werden kann

Keine Angst vor dem Abschiednehmen: Sabine Klattenhoff und Martina Geißler vom Hospizdienst Angeln zeigen Interessierten auf, was am Ende des Lebens bedacht werden sollte und hilfreich sein kann.

Kappeln/Gelting | Liebevoller Wegbegleiter sein – bis zum Abschied, das hat sich der Hospizdienst Angeln mit seinen Anlaufstellen in Kappeln und Gelting auf die Fahnen geschrieben. Nun bietet Koordinatorin Sabine Klattenhoff zusammen mit der ehrenamtlichen Mitarbeiterin Martina Geißler in diesem Zusammenhang eine besondere Schulung an: einen Kurzkurs „Letzte Hilfe“. ...

