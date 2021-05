Lions-Club: Friedensplakate : Fritz Tüxen von der Klaus-Harms-Schule wird Deutschland-Sieger

Schüler der Klaus-Harms-Schule trifft Motto „Frieden durch Hilfsbereitschaft“ am besten.

Kappeln | Fritz Henning Tüxen (12) aus Stoltebüll, Schüler der Klasse 6c der Klaus-Harms-Schule in Kappeln, wurde Deutschland-Sieger beim internationalen Lions Friedensplakat-Wettbewerb. Sein Original-Plakat befindet sich derzeit in den USA in der Lions Zentrale Oak Brook und nimmt beim Internationalen Wettbewerb teil. Bei der Urkundenübergabe am Dienstagvormit...

