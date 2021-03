Weltfrauentag in Kappeln : Besonders in Corona-Zeiten an den Tag der Frauen denken

Viele Veranstaltungen sind in der Corona-Pandemie nicht durchführbar, sollen aber möglichst schnell nachgeholt werden.

Kappeln | „Eigentlich sollten heute wieder Rosen in der Innenstadt verteilt werden“, sagt Tinka Beller, Gleichstellungsbeauftragte in Kappeln. Auch eine Einladung ins Kino gibt es seit mehr als zehn Jahren immer rechtzeitig zum 8. März. Ein ganzes Netzwerk erinnert in Kappeln so an den Internationalen Frauentag, der auf die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zurückg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.