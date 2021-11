Kappeln im Advent : Weihnachtshilfswerk: Stadt ruft zu Spenden auf

Nicht alle Kappelner können Weihnachten mit Geschenken und einem guten Essen feiern. Sie sind auf die Unterstützung anderer angewiesen.

Kappeln | Zum Jahresende ruft die Stadt Kappeln zu Spenden an das Weihnachtshilfswerk auf. Wir veröffentlichen traditionell den Aufruf. Weiterlesen: So weihnachtlich wird es 2021 in Kappeln und Umgebung „Das Jahr neigt sich seinem Ende zu, in froher Erwartung bereiten wir uns auf das Weihnachtsfest vor und freuen uns auf besinnliche Stunden im Kreise der ...

