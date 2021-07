Rabelsund bei Kappeln : Reparaturarbeiten: An drei Tagen wird die Schlei erneut gesperrt

Schleswig-Holstein Netz AG nimmt Montag bis Mittwoch die Instandsetzung der Freileitungen in Rabelsund in Angriff. Die Sperrung kann für wartende Schiffe kurzzeitig aufgehoben werden.

Rabel/Kappeln | Es gibt Neuigkeiten von der Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz AG): Die Instandsetzungsarbeiten an den Freileitungen in Rabelsund an der Schlei sollen weitergehen. Die SH Netz AG teilt mit, dass nun alle Voraussetzungen erfüllt sind, damit die neuen Leitungen, die bei dem Schwimmkran-Unfall am 16. Juli beschädigt worden waren, hochgezogen werden könn...

