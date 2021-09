Podiumsdiskussion in der Alten Eule : Was macht Kappeln lebenswert – für Urlauber und für Einheimische?

Immer mehr Menschen verbringen ihren Urlaub an der Schlei. Der Stadt Kappeln tut das gut – und dann auch wieder nicht. Einen Abend lang waren die Kappelner auf der Suche nach Knackpunkten und Lösungen.

Kappeln | Es ist das Thema der Stunde – wenn diese Entwicklung auch zu erwarten war: Der Tourismus. Die zunehmende Gästezahl, das steigende Verkehrsaufkommen und der mit all diesen Dingen wachsende Unmut der Einheimischen bestimmten die Podiumsdiskussion am Mittwochabend in der Alten Eule, zu der der Grünen-Kreisverband sowie die Kappelner Grünen-Fraktion einge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.