Bundestagswahl 2021 : Warum Schleimünde der Knackpunkt für den Küstenschutz sein könnte

„Lasst uns unsere Küste schützen!“ – im Fall von Schleimünde scheint der Aufruf der SPD angebracht zu sein. Dass die Situation kritisch ist und wie man ihr begegnen könnte, sollte ein Abend auf der „Schlei Princess“ zeigen.

Kappeln | Der Ort war gut gewählt, die Protagonisten adäquat ausgesucht: Eineinhalb Stunden lang hörten die knapp 40 Gäste an Bord der „Schlei Princess“ eine anregende und in Teilen leidenschaftliche Debatte, deren Titel „Lasst uns unsere Küste schützen!“ schon Aufrufcharakter hatte. Und in Kappeln scheint das schon seit Längerem besonders bei der Halbinsel Sch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.