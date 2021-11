Kolumne „Schlei-Schnack“ : Vorausschau am Geländer

Die Idee, durch kostenpflichtige Corona-Tests mehr Menschen zur Impfung zu bewegen, hat nicht funktioniert. Deshalb sollten die Tests wieder kostenlos werden, damit die Zahl der Infizierten nicht noch weiter steigt.

Kappeln | Seit Mitte Oktober kosten die Corona-Tests inzwischen Geld. Überall. Wirklich überall? „Kostenloser Covid-19-Schnelltest“ – so ist es nach wie vor auf einem hartnäckigen Banner am Geländer der Schleibrücke zu lesen. Auch an den Ausfahrten am Kreisel an der B199 weiter in Richtung Eckernförde prangt das „Kostenlos“-Schild. Nun könnte man Bequemlichkeit...

