Wallaby Boats GmbH Kappeln : Welt-Premiere: Brennstart für neuartigen Bootstyp für die Offshore-Windkraft-Industrie

Das weltweit erste Arbeitsschiff zur Wartung von Offshore-Windkraftanlagen mit Federungssytem kommt aus Kappeln. Jetzt war Zeit für den Brennstart.

Kappeln/Lauenburg/Stralsund | Mit dem traditionellen Brennstart, also dem Bau der ersten Sektion, bei Ostseestaal in Stralsund ist der Startschuss für den Neubau mit der Baunummer WB-18#001 der Kappelner Wallaby Boats GmbH in Zusammenarbeit mit ihrem Produktionspartner, der Hitzler Werft in Lauenburg, gefallen. Coronabedingt wurde diese traditionelle Zeremonie im kleinen Kreis bei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.