Polizeirevier Kappeln : Volker Kumm ist der neue stellvertretende Polizei-Chef in Kappeln

Der 57-Jährige tritt die Nachfolge von Rainer Detlefsen an. Er freut sich auf seine neuen Aufgaben und das eher ländliche Arbeitsumfeld.

Kappeln | Volker Kumm strahlt bei der Begrüßung im Polizeirevier Kappeln. Seit 1. Oktober ist er der stellvertretende Leiter des Polizeireviers. Er tritt die Nachfolge von Rainer Detlefsen an, der seit Juli in Pension ist. Neu ist die Stadt für Kumm nicht. Weiterlesen: Rainer Detlefsen verabschiedet sich in den Ruhestand Vor 35 Jahren in Kappeln 1986 w...

