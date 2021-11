Biomarkt Prinz in Kappeln : Veggie-Bistro: Neuer Mittagstisch mit frischen saisonalen Zutaten

Ben Görlich renoviert seinen Biomarkt in der Querstraße Stück für Stück. Ab sofort steht Erik Salas Lara als Koch am neuen Tresen und bietet neben frischen Brötchen und Kuchen täglich Suppe, Hauptspeise und Dessert an.

Kappeln | Mal duftet es würzig im geräumigen Eingangsbereich des Biomarktes Prinz in der Kappelner Querstraße, manchmal aber auch süß nach Äpfeln oder warmer Schokolade. Ben Görlich, seine Frau Marina und sein inzwischen 13-köpfiges Team renovieren schon seit einigen Wochen. Langsam nimmt alles Formen an. „Wir möchten im April 2022, rechtzeitig zu unserem dreij...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.