Vandalismus in Kappeln : Brunnen in der Innenstadt: Unbekannte reißen Findling aus der Verankerung

Es wird vermutet, dass der oder die Täter sich in der Nacht von Montag auf Dienstag mit schweren Werkzeugen an dem Brunnen zu schaffen gemacht haben.

Kappeln | Kratzspuren an zwei Findlingen, der dritte der großen Steine ist sogar komplett aus der Verankerung gerissen und liegt auf der Seite. Der Wasserzulauf zeigt in die Luft. Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag muss sich jemand an den schweren Steinen des Brunnens am Rathausmarkt zu schaffen gemacht haben. Jedenfalls entdeckte Stadtelektriker A...

