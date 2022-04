Ferien an der Schlei : Tourismus-Boom in Kappeln: Wie viele Urlauber sind zu viel?

Over-Tourism oder gewünschter Aufschwung? Zuletzt hat Kappeln die gewaltige Entwicklung von einer verschlafenen, aber schon immer idyllischen Kleinstadt hin zu einem mehr als nur beliebten Urlaubsziel hingelegt. Nicht alle sind davon ausnahmslos begeistert.

Kappeln | Einen Sommer wie im vergangenen Jahr hat Kappeln noch nicht erlebt. Egal, wo man hinkam – es war überall voll. Am Strand mussten viele kehrtmachen, weil kein Platz mehr war. Am Hafen versperrte eine Phalanx an Fahrrädern den Blick auf die Schlei. In den Restaurants waren spontane Besuche ohne Reservierungen praktisch unmöglich. Nicht weil die Stadt pl...

