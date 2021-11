Aktionen im Advent : Tannenbaum-Richtfest: Das ist der Koloss von Kappeln

Lange mussten Kinder und Erwachsene warten, aber dann bog die Nordmanntanne um die Ecke. Am Hafen empfingen sie geschätzt 250 Menschen und begleiteten sie durch die Stadt.

Kappeln | Er ist da. Und wie. Zehneinhalb Meter hoch und zweieinhalb Tonnen schwer ist der Tannenbaum, der am frühen Freitagabend in Kappeln ankam. Eine gute Dreiviertelstunde mussten die geschätzt 250 Kinder und Erwachsenen mit und ohne Laterne am Hafen auf den Koloss warten. Und es sollte sich lohnen. Weiterlesen: Candlelight-Shopping, Weihnachtsmärkte: So...

