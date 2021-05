Kappeln-Olpenitz : Tank an Biogasanlage geplatzt

Die Brodersbyer Straße musste für die Reinigung gesperrt werden.

Kappeln | In den frühen Morgenstunden am Freitag mussten Polizei und Feuerwehr zur Biogasanlage nach Kappeln-Olpenitz ausrücken. Gegen 5.15 Uhr war dort ein Tank geplatzt, der Inhalt lief literweise auf die angrenzende Straße. Die Polizei musste die Brodersbyer Straße sperren, um die Oberfläche zu reinigen. Die Arbeiten dauerten bis in den späten Nachmittag an. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.