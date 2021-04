Parallel zur Bundestagswahl : Streit um Termin zur Kappelner Bürgermeisterwahl

Die SPD wollte den Wahltag von der Bundestagswahl trennen, scheiterte aber vor allem an drei Fraktionen.

Kappeln | In diesem Jahr sind die Kappelner aufgerufen, einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin zu wählen. Und sie werden dies an dem Sonntag tun, an dem auch die Bundestagswahl stattfindet, das beschloss der Gemeindewahlausschuss mehrheitlich. Die Vertreter der SPD hatten sich für einen Wahltermin losgelöst von der Bundestagswahl stark gemacht, konnten s...

