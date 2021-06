Bauarbeiten in Kappeln : Straßensperrungen am 22. und 23. Juni

An zwei Tagen werden drei Straßenzüge abschnittsweise vollgesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten.

Kappeln | Nach Mitteilung der Bauverwaltung stehen am Dienstag, 22., und Mittwoch, 23. Juni, Sanierungsarbeiten in den Straßen An der Kirsebek, Richard.Albert-Straße und Langeland an. Demnach handelt es sich um eine Oberflächenbehandlung, nach der die Straßen nach kurzer Zeit wieder befahrbar sind. Trotzdem sind während der Arbeiten abschnittsweise Vollsperrung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.