Kreisstrasse 31 : Straßensperrung wegen Borener Meile

Etwa 100 Sportler beteiligen sich an der 30. Auflage des Laufevents – und machen eine Sperrung der Kreisstraße 31 erforderlich.

Boren | Am Freitag,13. August, wird in Boren die 30. Borener Meile gestartet. Um 19 Uhr fällt am Borener Sportplatz der Startschuss zum abendlichen Mittelstreckenlauf über 1609,34 Meter in der Schleigemeinde. Auf einer 800 Meter langen Wendepunktstrecke zwischen Boren und Klein Boren werden rund 100 Athleten aller Altersklassen um Zeiten und Platzierungen käm...

