Behinderungen im Straßenverkehr : Straßenarbeiten in Gelting werden fortgesetzt

In dieser Woche werden in Gelting die Bauarbeiten wieder aufgenommen – und zwar an gleich zwei Stellen.

Gelting | Ab Donnerstag, 9. September, gehen die Straßenarbeiten in Gelting in der Stenderuper Straße weiter. Das gibt Bürgermeister Boris Kratz bekannt. Außerdem werden die Arbeiten in der Schmiedestraße (Höhe Bürgerpark zur Nordstraße) fortgesetzt. Mit Behinderungen im Straßenverkehr ist daher zu rechnen. ...

