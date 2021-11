Workshop in Kappeln : Strandampel, Fahrradfähre, Anreise per Schiff: Das wünschen sich Einheimische für den Tourismus

Einen Abend lang haben sich Bewohner der Schleiregion mit dem Thema Tourismus befasst. Tenor: Gäste sind erwünscht, aber in einigen Bereichen soll es Strukturen geben, um das intensive Miteinander stressfrei zu gestalten.

Kappeln | Die Vorstellung der Ergebnisse der Online-Befragung zum Thema Tourismus-Akzeptanz war nur ein Aspekt des zweieinhalb Stunden langen Abends in der Kappelner Maschinenhalle. Die meiste Zeit der Veranstaltung der Ostseefjord-Schlei GmbH (OFS) drehte sich nämlich um die Konsequenzen aus eben dieser Befragung. Was muss passieren, damit die Akzeptanz in der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.